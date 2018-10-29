«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 252 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 252 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني، بقيمة 190 مليون درهم، ضمن الدفعة الأخيرة لـ800 قرار دعم سكني تم الإعلان عنها، مطلع الشهر الجاري، بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.

وتأتي القرارات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج، أمس، ما بين 226 قرضاً و26 منحة سكنية، وتنوّع ما بين 177 من فئة «بناء جديد»، و22 من فئة «استكمال مسكن»، و50 من فئة «شراء مسكن»، وقرارين من فئة «إضافة على مسكن»، وقرار واحد من فئة «مسكن حكومي».

واستحوذت فئة «بناء جديد» على أغلب القرارات التي أعلن عنها البرنامج، إذ تضمنت 177 اسماً من مستحقي فئة «بناء جديد»، وتعد فئة «بناء جديد» من أبرز الفئات التي يقوم البرنامج باعتمادها، وهي تتيح للمواطن اختيار التصاميم المناسبة واختيار حجم المسكن، وحرية اختيار المقاول والاستشاري.

كما أعلن البرنامج عن اعتماد أسماء 22 من مستحقي فئة «استكمال مسكن»، وتعد شريحة «استكمال مسكن» من الشرائح المهمة التي تستدعي الاستجابة لطلباتهم والبت فيها بأسرع وقت ممكن، نظراً إلى ما تشكله من أهمية في تحقيق الاستقرار السكني لهم، والتكاليف التي تكبدها المواطن في الأعمال المنفذة من دون الاستفادة من هذا المسكن لأسباب في مقدمتها عدم المقدرة المالية، كما أن بقاء المسكن لفترة من الزمن دون استكمال قد يؤدي إلى تلف الهيكل الخراساني وعدم صلاحية البناء القائم. كما تضمنت الدفعة قرارين من فئة «إضافة على مسكن»، ويتيح هذا الدعم إدخال الملاحق والإضافات على المسكن القائم لتحقيق الاستقرار الأمثل للأسرة المواطنة وتحقيق سعادتها. ويقوم العديد من المواطنين بإضافة الملاحق على المساكن القائمة بهدف إسكان الأبناء الراغبين في الاستقرار مع العائلة، ولمّ شمل الأسرة الواحدة، وتحقيق الاستقرار السكني من خلال تجمع الأبناء مع الآباء.

فئة «شراء مسكن»

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن اعتماد أسماء 50 من مستحقي فئة «شراء مسكن» التي تأتي كأحد حلول الدعم السكني التي تخوّل المواطنين الحصول على مسكن جاهز، حسب رغبتهم وحسب ميزانيتهم المالية، ما يوفر عليهم عناء بناء مسكن جديد.