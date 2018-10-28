«الأرصاد»: أمطار وتقلبات جوية حتى الأربعاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة حتى الأربعاء المقبل، موضحاً أن المنطقة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب.

وأفاد بأن المنخفض يعمل على تدفق كميات كبيرة من السحب من شمال ووسط المملكة العربية السعودية باتجاه الدولة على فترات، لافتاً إلى أن السحب الممطرة تبدأ بالتكوّن اعتباراً من السبت، خصوصاً على شرق وشمال الدولة، ثم تتطوّر من الأحد إلى يوم الثلاثاء.

وذكر أنه من المتوقع أن تخف الحالة وتقل السحب تدريجياً اعتبارا من مساء الأربعاء على معظم مناطق الدولة، فيما تنشط الرياح مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً في المناطق المكشوفة.

وأشار المركز إلى أن البحر يضطرب في الخليج العربي وبحر عُمان أحياناً مع وجود السحب الركامية، مناشداً قائدي المركبات بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة.

كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه في الأماكن القريبة من المرتفعات، ونصح أيضاً بأخذ الحيطة عند ارتياد البحر بسبب اضطرابه أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.