«جائزة الصحافة العربية» تفتح باب الترشح لدورتها الـ 18

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة، عن فتح باب التسجيل والترشح لـ«جائزة الصحافة العربية» في دورتها الـ18، اعتباراً من اليوم، وحددت موعد 31 من شهر ديسمبر المقبل موعداً نهائياً لاستلام طلبات الترشيح، ضمن 13 فئة تغطي مختلف مجالات الإبداع الصحافي، داعية الراغبين في الترشّح للجائزة إلى المبادرة بتقديم أعمالهم إلكترونياً عبر موقع الجائزة.

ودعت مديرة نادي دبي للصحافة وجائزة الصحافة العربية، ميثاء بوحميد، كل المؤسسات الصحافية والصحافيين العرب لزيارة الموقع الإلكتروني للجائزة، والاطلاع على التطورات والمستجدات الأخيرة التي استحدثتها الجائزة خلال العام الماضي، بما فيها قواعد المشاركة وشروط الترشّح والمعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

وأضافت أن «الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، ممثلة بنادي دبي للصحافة، تسعى دائماً إلى الحفاظ على ريادة الجائزة في قيادة التميز الصحافي في العالم العربي، من خلال توفير مختلف أنواع الدعم للصحافيين والمؤسسات الصحافية، والغسهام بفاعلية في ترسيخ روح الإبداع والريادة، بما يسمح بتطوير محتوى صحافي يتماشى مع سرعة التطورات التي يشهدها عالمنا العربي».

وحول أهم مزايا الدعم الجديدة، التي ستوفرها الجائزة للوسط الصحافي والعاملين فيه، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، إن «الجائزة ستستقبل هذا العام الترشيحات عبر نظام إلكتروني، تم استحداثه، أخيراً، على موقع الجائزة الرسمي، حيث يوفر النظام المستحدث تطورات جديدة في عملية التقديم لكل فئات الجائزة، بما فيه عمليات الفرز والتحكيم والحجب»، مؤكدة أن الإجراءات الجديدة ستكون نقلة جديدة في مفهوم التقدم للجائزة وتحكيم الاعمال المرشحة. ولفتت إلى أن الأمانة العامة للجائزة ستعلن لاحقاً جميع التفاصيل المعنية بهذا النظام، وكيفية استخدامه من قبل اللجان الداخلية لعمل الجائزة.

وتابعت بوحميد أن الأمانة الأمانة العامة للجائزة مستمرة في العمل على تعزيز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها الجائزة، ضمن أهم منصات التكريم الصحافي على مستوى العالم، وفي ضوء الأهداف الرئيسة التي تأسست عليها الجائزة، منذ إطلاقها في عام 1999، وذلك بفضل المنهج الدقيق الذي تم وضعه للجائزة، والأسلوب الاحترافي الذي تتم من خلاله عمليات التحكيم وفق مجموعة من المعايير المهنية الدقيقة، التي منحت الجائزة ثقة واحترام العاملين في ميدان الصحافة في مختلف أنحاء المنطقة العربية، وكذلك المؤسسات الصحافية العربية العاملة من خارج المنطقة كأهم محفل للاحتفاء بأصحاب الفكر الخلاق والإنتاج المبدع في مجال الصحافة العربية.

من جانبه، أكد نائب مدير الجائزة، جاسم الشمسي، أن الجائزة لم تأت فقط لتكريم الإنجازات الصحافية في الوطن العربي، بل إنها انطلقت منذ البداية لتعزيز مكانتها منصة عالمية محفزة على الإبداع الصحافي على مستوى الوطن العربي، لافتاً إلى أن التطوير المستمر للجائزة يمثل فهمنا لأبعاد المستقبل الذي يعززه الابتكار، ويكشف عن رؤيتنا وطموحاتنا المستقبلية.

ويحق لكل صحافي عربي تكون أعماله منشورة، خلال عام 2018، التقدم بأعماله لنيل إحدى جوائز الصحافة العربية ضمن الفئات التالية: جائزة الصحافة الاستقصائية، وجائزة الصحافة الذكية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة الحوار الصحافي، وجائزة الصحافة العربية للشباب، وجائزة الصحافة السياسية، وجائزة الصحافة للرسم الكاريكاتيري، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة الصحافة الإنسانية، أما جائزتا العمود الصحافي، وشخصية العام الإعلامية فتُمنحان بقرار من مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية.

عناصر الدعم

للراغبين في الترشح لجائزة الصحافة العربية، التقدم بالأعمال الصحافية عبر الموقع الإلكتروني للجائزة (www.arabjournalismaward.ae)، وسيوفر نادي دبي للصحافة كل عناصر الدعم، لتسهيل عملية ترشّح الصحافيين العرب الموجودين في مناطق متفرقة من العالم، في خطوة عملية تهدف إلى مشاركة جميع الصحافيين والمؤسسات الصحافية، أو من يختارونه في تعزيز دور الصحافة العربية في مختلف نواحي الحياة، خصوصاً مع ازدياد أهمية المحتوى الصحافي مع التقدم التكنولوجي والتقني.

- إغلاق باب الترشح 31 ديسمبر 2018.