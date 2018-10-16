محمد بن راشد: سعادة المجتمـــع بفئاته هدف استراتيجي في مقدمة أولويـــات الدولة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها في دبي وسائر أنحاء الدولة، تدعم توجهات التنمية الشاملة، وتعزّز البيئة الاقتصادية وفق نموذج بالغ التميز، يضع سعادة المجتمع بجميع فئاته ومكوناته هدفاً استراتيجياً في مقدمة الأولويات، ويعين على إيجاد المناخ الأمثل لاستقطاب السياحة والاستثمار، تأكيداً على مكانة الدولة وجهةً مفضلةً للحياة والعمل، ومركزاً متطور لجذب المستثمرين حول العالم، بما تتيحه الدولة من مقومات تكفل سهولة ممارسة الأعمال، وتضمن نوعية الحياة النموذجية للمواطن والمقيم والزائر.

وأوضح سموه أن تخصيص 21% من إجمالي نفقات حكومة دبي ضمن ميزانيتها للعام الجاري لمشروعات البنية التحتية، يعكس مدى الاهتمام بتلك المشروعات، والحرص على رفع مستوى كفاءة القائم منها، وتطوير جديدها وفق أرقى المواصفات، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة، لاسيما مع اقتراب موعد استضافة الدولة لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، للمرة الأولى في المنطقة، وهو الحدث الذي تم تخصيص نحو خمسة مليارات درهم من ميزانية العام المالي 2018 لدعم مشروعاته، بما له من مردود كبير على المستويات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية كافة.

وأثنى سموه على جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والمشروعات التي تتولى تنفيذها مواكبةً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وتوافقاً مع حركة النمو الحضاري والعمراني المستمرة فيها، وبأسلوب يحقق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، منوهاً بالتأثير الإيجابي المنتظر للمشروعات، التي تتولى الهيئة تنفيذها، ومن بينها تلك المعنية بدعم معرض إكسبو والمناطق المحيطة به.

واطلع سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، على سير العمل في مشروع مسار 2020 لمترو دبي، لتمديد الخط الأحمر إلى موقع معرض إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، منها خمس محطات علوية، ومحطتان نفقيتان، إذ بلغت نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ محطات المترو نحو 53%.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح مفصّل من المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، حول المسار الجديد، بما في ذلك تصميم محطات المترو.

ويشتمل التصميم على أربعة أنماط مختلفة، هي المحطة الأيقونة في موقع معرض إكسبو، والمصممة على شكل أجنحة الطائرة، لتعكس انطلاق دبي المستقبل نحو الابتكار، وتحقق انسيابية حركة الركاب في كل الأوقات، وهي إحدى المحطات الرئيسة في المشروع، إذ المنتظر أن تخدم ملايين الزوار، كونها تمثل نقطة ارتباط في موقع «إكسبو».

وتتضمن الأنماط الأربعة للمحطات تصميم المحطة التبادلية للربط بين مسار 2020 والخط الأحمر لمترو دبي، عند محطة «نخيل هاربر آند تور»، وهي مشابهة لتصميم محطات المترو الحالية، وذلك حفاظاً على هوية وشكل المحطات القائمة على شارع الشيخ زايد، أما المحطات العلوية والنفقية، فرُوعي في تصميمها توفير طاقة استيعابية تزيد على طاقة المحطات الموجودة حالياً في الخط الأحمر، مع مراعاة متطلبات الاستدامة.

وتراوح مساحة المحطات العلوية في مسار 2020 بين 8100 و8800 متر مربع، فيما تراوح مساحة المحطتين النفقيتين بين 27 ألفاً و28 ألفاً و700 متر مربع، وتبلغ مساحة محطة إكسبو 18 ألفاً و800 متر مربع. يستند التصميم الداخلي لمحطات المترو إلى العناصر الأربعة للطبيعة، وهي: الهواء نبض الحياة، ومصدر استمراريتها، والأرض العنصر الثابت في الطبيعة، والنار مصدر الطاقة والقوة، والماء أساس الحياة ومصدر الإلهام، إضافة إلى تصميم دبي المستقبل.

كما استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح حول مستجدات سير العمل في تنفيذ الجسر العلوي لمسار 2020، إذ بلغت نسبة الإنجاز 83%، مع الانتهاء من تصنيع جميع الخرسانات مسبقة الصب، والانتهاء من تنفيذ جميع وصلات الربط بين الجسور، وسيكون موعد الانتهاء من كل أعمال الجسر في النصف الثاني من نوفمبر المقبل، وعلى مستوى تصنيع عربات القطارات، من المتوقع وصول أول قطارات مترو دبي الجديدة إلى دبي في نوفمبر المقبل، وسيكون تشغيل أول قطار في ديسمبر المقبل.

وأوضح الطاير أن الهيئة ستبدأ الاختبار الحركي للعربات في المسار في مايو 2019، على أن تبدأ في التشغيل التجريبي للقطارات في مسار 2020 في فبراير 2020، للوقوف على جاهزية القطار، والتأكد من عمل وأداء جميع أنظمة التحكم، وستستمر الهيئة في التشغيل التجريبي حتى الافتتاح الرسمي للمشروع.

وشاهد سموه فيلماً قصيراً عن التصميم الفريد لمحطة إكسبو، التي تبلغ مساحتها الكلية 18 ألفاً و800 متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 522 ألف راكب في اليوم الواحد في الاتجاهين، بمعدل 29 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، وتضم رصيفين وثلاثة مسارات، وجرى ربطها من الجهة الشرقية مع معرض إكسبو 2020، وإكسبو COEX، وربطت من الجهة الغربية مع المركز التجاري والمجمع العمراني، وروعي في تصميمها التكامل مع منظومة المواصلات العامة، حيث خصّصت مواقف للحافلات ومركبات الأجرة، كما اعتمد سموه التصميم الداخلي لمحطة إكسبو المستوحى من دبي المستقبل.

نائب رئيس الدولة:

• «مشروعات البنية التحتية تدعم توجهات التنمية الشاملة، وتسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية».

• «توفير المناخ الأمثل لاستقطاب السياحة والاستثمار، يؤكد مكانة الدولة كوجهة مفضّلة للحياة والعمل».

• «الدولة تتيح مقومات تكفل سهولة ممارسة الأعمال، وتضمن نوعية الحياة النموذجية للمواطن والمقيم والزائر».

• «تخصيص 21% من إجمالي نفقات حكومة دبي، ضمن ميزانيتها للعام الجاري لمشروعات البنية التحتية».

مشروع تطوير شارعي لطيفة بنت حمدان وأم الشيف

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارعي لطيفة بنت حمدان وأم الشيف، الذي نفذته هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وسيتم افتتاح مرحلته الثانية في الربع الأول من عام 2019، بكلفة تقدر بنحو 800 مليون درهم، ويربط المشروع منطقة جميرا بشارع الخيل والطرق الموازية (شارع الخيل الأول وشارع الأصايل)، عبر شبكة واسعة من الجسور ذات المستويين، منها جسر يمر فوق مسار الخط الأحمر لمترو دبي، بينما يبلغ طول جسور المشروع 7.4 كيلومترات.

مواصفات «محطة إكسبو»

- تبلغ المساحة الكلية لمحطة إكسبو 18 ألفاً و800 متر مربع.

- طاقتها الاستيعابية 522 ألف راكب يومياً في كلا الاتجاهين.

- معدل استيعاب المحطة 29 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين.

- «طرق دبي» ستبدأ الاختبار الحركي للعربات في المسار في مايو 2019.

- تبدأ في التشغيل التجريبي للقطارات في مسار 2020 في فبراير 2020.

• %83 نسبة الإنجاز في مشروع الجسر العلوي لمسار 2020.

• %53 نسبة الإنجاز في أعمال تنفيذ محطات تمديد الخط الأحمر.

• تطوير البنية التحتية وفق أرقى المواصفات، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للمرحلة المقبلة.