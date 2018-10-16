عمار النعيمي يطلق تطبيقات رقمية في جناح حكومة عجمان

المصدر: دبي ــ وام

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حزمة من الخدمات والتطبيقات الرقمية في جناح حكومة عجمان المشارك في معرض جيتكس 2018، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، خلال زيارته أمس للمعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ودشّن سموه، خلال زيارته منصة حكومة عجمان، التطبيق الذكي «MPDA» في جناح دائرة البلدية والتخطيط، في حلته الجديدة، كما أطلق خدمتي «رخصتك في دقائق» و«الوكيل المعتمد» في جناح دائرة التنمية الاقتصادية، واطلع على تجربة الزائر التي سيتم إطلاقها في متحف عجمان باستخدام التكنولوجيا الافتراضية نهاية العام الجاري.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن إطلاق تلك الخدمات الذكية يعتبر قفزة نوعية في مجال خدمة المتعاملين والشركات وأفراد المجتمع، ويعكس جهود الحكومة الرقمية في حكومة عجمان والدوائر الحكومية ومواكبتها للتطور المستمر. وأشار إلى التطبيق الذكي «MPDA»، الذي سيقدم العديد من الخدمات الجديدة، وسيتضمن مميزات مبتكرة، تقصر مدة رحلة المتعامل، وتمكّنه من إجراء المعاملات من أي مكان، كما أثنى على خدمة «رخصتك في دقائق»، لما لها من أهمية بالغة في التيسير على المستثمرين.