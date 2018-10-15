تدريب 1200 من منتسبي أكاديمية شرطة دبي للتعامل مع أصحاب الهمم في الأزمات

المصدر: دبي - وام

دشنت أكاديمية شرطة دبي، فعاليات الدورة الأولى لتدريب وتأهيل نحو 1200 من منتسبي الأكاديمية في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم أثناء الأزمات والكوارث والطوارئ، التي نظمها المركز الدولي للأمن والسلامة، بالتعاون مع مجلس أصحاب الهمم و(سيفر للاستشارات الأمنية الوقائية)، وشركة (شيلد للاستشارات الأمنية البريطانية)، وشركة (أ. بي. إس سوليوشن).

وقال مدير أكاديمية شرطة دبي، العميد الدكتور غيث غانم السويدي، إن هذه الدورة تأتي ضمن حرص الأكاديمية على تفعيل مخرجات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020 «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لتكون دبي صديقة لأصحاب الهمم بحلول ذلك العام، واستراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم.

وطرح مدير الأكاديمية، فكرة تبني ابتكار كرسي متحرك ذكي، لإسعاد أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الجسدية وتسهيل تنقلهم، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع عموماً وأصحاب الهمم خصوصاً.

وقال مدير المركز الدولي للأمن والسلامة، العقيد محمد عتيق عبدالله، إن الدورة تأتي ضمن مبادرة أطلقها المركز بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأهيل وتدريب ما يقارب من 1200 من الطلبة وتنمية مهاراتهم في مجال التعامل مع أصحاب الهمم أثناء الأزمات والكوارث والطوارئ.

ويأتي محتوى الدورة ضمن التعريف بالسياسات والاستراتيجيات الخاصة بأصحاب الهمم، وأنواع الإعاقات وكيفية سبل التعامل مع كل إعاقة في حالة حدوث الأزمات.