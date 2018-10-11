ملتقى يناقش أثر «الروبوتات» في وظائف المستقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تعقد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في أبوظبي، اليوم، ملتقى نادي الموارد البشرية الدوري، تحت عنوان «مستقبل الوظائف»، بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية لأبوظبي.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى السويدي، «إن الملتقى يسلط الضوء على أثر التكنولوجيا الحديثة (الروبوتات والذكاء الاصطناعي) في وظائف المستقبل، والقوى العاملة في الإمارات ومهاراتها، والآثار المترتبة على الحكومات، والخطوات المنجزة لمواجهة تحديات القوى العاملة في المستقبل».

وأوضحت السويدي أن «النادي - الذي انطلق عام 2010 - يعدّ من أبرز المبادرات الاستراتيجية للهيئة، ويشكل قناة تواصل فكري تجمع المهتمين والمختصين بالموارد البشرية والخبراء وأصحاب التجارب المميزة تحت سقف واحد».

وذكرت أن «النادي يتيح لمنتسبيه، الذين تجاوز عددهم 12 ألف منتسب، فرصة التعرف إلى أفضل الممارسات، والاطلاع على قصص نجاح أفراد ومؤسسات، والتواصل مع مختصين ومهتمين، كل ضمن اختصاصه».