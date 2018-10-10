«الموارد البشرية» لحكومة دبي تطبق مبادرة «استشارة السعادة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أجرى فريق «محور الثقافة المؤسسية»، المنبثق عن مختبر مسرعات الموارد البشرية، سلسلة لقاءات مع المعنيين في عدد من دوائر حكومة دبي، للعمل على التطبيق التجريبي لمبادرة «استشارة سعادة»، التي تهدف إلى تحقيق تقديم الرعاية والدعم للموظفين، وتوفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة، وتعزيز كفاءتهم ودورهم في تحقيق الرؤى والخطط الاستراتيجية الحكومية، وذلك بالتزامن مع يوم الصحة النفسية العالمي، الذي يحتفل به كل عام يوم 10 أكتوبر، لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية.

وتسارع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الخطى، لتطبيق المبادرات التي توصلت إليها فرق العمل المنبثقة عن مختبر مسرعات الموارد البشرية، والذي عرضت نتائجه، أخيراً، على سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، إذ أجرت الدائرة لقاءات مع عدد من دوائر حكومة دبي، لتطبيق المبادرات المنبثقة عن مختبر المسرعات.

وأكد المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، حرص الدائرة على بذل أقصى الجهود، من أجل ترجمة نتائج مسرعات الموارد البشرية، وجعلها واقعاً يستفيد منه جميع العاملين بدوائر حكومة دبي، ما يعود بالنفع على الموظف والمتعامل في الوقت نفسه.

وقال إن الهدف من المسرعات وضع خطط ومبادرات تدعم الرؤية المستقبلية لخطة دبي 2021، وهذا ما تقوم به دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع دوائر حكومة دبي الأخرى، وشركات استشارية متخصصة فى مجال الموارد البشرية، من أجل تبادل الخبرات بين القطاعات المختلفة، للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز مسيرة العمل الحكومة في دبي.

وتهدف مبادرة استشارة السعادة، ضمن محور الثقافة المؤسسية لتعزيز الولاء الوظيفي، وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، تماشياً مع «نظام دبي لتصنيف إدارات الموارد البشرية»، وهو نظام يعكس توجه حكومة دبي لتحقيق نقلة نوعية في إدارة مواردها البشرية، ليحظى الموظف بالعناية ذاتها، التي يحظى بها المتعامل.

مختبرات الإبداع

تم تنظيم مختبر مسرعات الموارد البشرية، تماشياً مع مختبرات الإبداع، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في شهر ديسمبر من عام 2014، وتماشياً مع مختبر حكومة الكفاءات التي تم التطرق إليها، خلال فعاليات الدورة الرابعة من مختبرات الإبداع، التي عقدت بتاريخ 12 أبريل 2018، بعنوان «حكومة للناس»، والتي شارك في جانب منها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.