حمدان بن محمد يدشن مركز الشرطة الذكي "sps" في منطقة لامير بدبي

المصدر: دبي - وام

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، في منطقة لامير في جميرا بدبي مركز الشرطة الذكي sps" " التابع لشرطة دبي الذي يعد المركز الذكي الثاني بعد تدشين الأول في منطقة " سيتي ووك " في دبي سبتمبر العام المنصرم وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بل والعالم.

واستمع سموه من القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري، ومساعديه الى شرح مفصل حول آلية عمل المركز والخدمات الذكية التي يقدمها للجمهور دون أي تدخل بشري.

وذكر اللواء المري في سياق الشرح الذي قدمه أمام سمو ولي عهد دبي ومرافقيه أن المركز يوفر سبعا وعشرين خدمة رئيسية لطالبيها على مدار 24 ساعة وذلك في مجال الخدمات الجنائية التي من بينها المرورية والشهادات والتصاريح وما إلى ذلك الى جانب 33 خدمة فرعية.

ومن الخدمات الذكية التي يقدمها المركز الشكاوى العمالية وأمن المساكن وجرائم الاتجار بالبشر ودعم ضحايا العنف البشري ودفع مخالفات وكافة المعاملات ذات الصلة بتعامل الجمهور مع الشرطة التي لا تحتاج الى الذهاب الى مراكز الشرطة التقليدية.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عقب زيارته للمركز - التي رافقه فيها أمين عام المجلس التنفيذي في دبي عبد الله البسطي - عن سعادته بهذا التطور المذهل الذي تحققه قيادة شرطة دبي على أكثر من صعيد والتي تهدف في مجملها الى إسعاد الناس خاصة المتعاملين معها وتوفير الوقت والجهد على المتعامل والتسهيل عليه في انجاز معاملاته بزمن قياسي ودون عناء أو طول إنتظار.

وهنأ سموه القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقائدها ومساعديه وضباطها وأفرادها على ما يحققونه من إنجازات حضارية تضاهي في تقنيتها ومستواها انجازات قيادات شرطية عالمية خاصة في مجال كشف الجرائم بما فيها المخدرات وأمن المجتمع وحماية الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الإنجازات العظيمة التي تبعث في النفس الراحة والاطمئنان والفخر.

وقال سموه " بارك الله فيكم وبجهودكم ياشباب الوطن وعلى بركة الله سيروا من أجل تحقيق المزيد من التطور والإبتكار وخدمة الناس والوطن وإسعاد المواطن وجميع أفراد المجتمع.