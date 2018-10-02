حمدان بن محمد يتفقّد مشروع المنطقة الذكية في مركز شرطة المرقبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن تقديره للدور الكبير الذي يضطلع به رجال الشرطة في خدمة الوطن، والحفاظ على سلامة أفراده، والسهر على أمنهم وراحتهم، ضمن منظومة عمل متكاملة، تقوم على تطبيق أعلى المعايير، واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، التي نجحت دبي في الوصول بها إلى أدنى مستوياتها، بفضل النموذج الفريد الذي يقدمه رجال الشرطة من تفانٍ وإخلاص في أداء مهامهم والقيام بواجباتهم.

وأشاد سموه بمستوى الجاهزية العالية والأداء المتميز لمنتسبي شرطة دبي ضمن مختلف قطاعاتها، في ضوء حرص القيادة العامة على توفير أفضل فرص التدريب للحفاظ على المستوى المتقدم لأداء كل الفرق الشرطية، وإمدادهم بأحدث التجهيزات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة، لتأكيد أمن وسلامة المجتمع، والعمل المستمر على تحديث الخدمات الشرطية، لتكون من الأفضل عالمياً، بما يضمن للناس راحتهم وسعادتهم.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي، أمس، إلى مركز شرطة المرقبّات، واطلاعه على مشروع المنطقة الذكية التابع له، حيث كان في استقبال سموه القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، وعدد من قيادات وكبار ضباط شرطة دبي.

وتعرّف سموه خلال الزيارة على تفاصيل مشروع «المنطقة الذكية» المُنفَّذ ضمن الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021، والخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي 2018-2021، الهادفة إلى مواكبة توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى التأسيس للمرحلة المقبلة من توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني.

واستمع سموه إلى شرح حول مشروع المنطقة الذكية المزودة بأحدث الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي يتم توظيفها للإسهام في خفض معدل الجرائم، وتعزيز الأمن والأمان للناس، وذلك تماشياً مع مسيرة التطوير الشاملة في دبي، والتوجه نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستعتمد عليها مختلف الخدمات والقطاعات في عملها المستقبلي، تنفيذاً لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، وتماشياً مع خطة دبي 2021.

وتعرّف سمو الشيخ حمدان بن محمد خلال الزيارة على جهود شرطة دبي في تطبيق توجهها الاستراتيجي، المتمثل في «المدينة الآمنة» من خلال الاستخدام الأمثل لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن والأمان وفق خطط منهجية منظمة ودقيقة، وأجهزة مراقبة حديثة، ترصد كل مناطق اختصاص المراكز، لتصبح شرطة دبي من أفضل الجهات الشرطية عالمياً في مكافحة الجريمة والوقاية منها.

وتناول الشرح أثر تطبيق التكنولوجيا المتطورة في مكافحة أشكال الجريمة الحديثة، وإسهام تلك التطبيقات في تعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية ومهنية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع، لاسيما مع تحقيق إمارة دبي معدلات مرتفعة في نمو مجالات الاستثمار والاقتصاد والسياحة.

ويأتي إنشاء المنطقة الذكية التابعة لمركز شرطة المرقبات في إطار جهود شرطة دبي للتحول إلى الخيار الذكي باعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في منع الجريمة ومكافحتها والحد منها.