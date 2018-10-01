«التعليم والمعرفة» توقع 6 مذكرات تعاون لدعم المدارس المجتمعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة التعليم والمعرفة مذكرات تفاهم مع ست جهات حكومية، بهدف دعم وتوفير برامج وأنشطة جديدة لمشروع المدارس المجتمعية، والاستفادة من البنية التحتية للمدارس، وتمكينها من خدمة المجتمعات المحيطة بها، من خلال تنظيم برامج وفعاليات تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلي، في مقر دائرة التعليم والمعرفة، حيث ضمت الجهات الموقعة.

وتهدف المذكرات إلى تأسيس شراكة مستدامة بين الجهات للتعاون في دعم مشروع المدارس المجتمعية، وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف الذي أسس من أجله المشروع.

وتنصّ المذكرات على وضع الإطار العام حول آليات ومجالات التعاون بين الأطراف، وتوفير البيئة الآمنة للطلبة وأولياء الأمور، بما فيهم أصحاب الهمم، إضافة إلى إنشاء روابط استراتيجية لوضع الخطط التنفيذية واللوائح المنظمة لهذه الشراكات والمبادئ الأساسية، للعمل المشترك بين الأطراف والتنسيق المتواصل في ما بينها، بما يحقق الأهداف والمخرجات المرجوّة من المشروع.