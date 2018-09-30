انطلاق الدورة الخامسة من «مسرّعات دبي» بمشاركة 12 جهة حكومية و40 شركة عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل إطلاق الدورة الخامسة من برنامج مسرّعات دبي المستقبل، بمشاركة 40 شركة ناشئة وطنية وعالمية، ستعمل على مدى تسعة أسابيع متتالية، بهدف إيجاد حلول مبتكرة وذكية توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمجموعة من التحديات، التي أطلقتها 12 جهة حكومية في دبي.

وتم اختيار الشركات بعد تقييم العروض، التي تقدمت بها أكثر من 600 شركة من 74 دولة حول العالم، للمشاركة في الدورة الخامسة من هذه المبادرة، التي تحتفل بمرور عامين على إطلاقها لتوفير منصّة مبتكرة تجمع أهم الشركات الناشئة حول العالم مع المؤسسات الحكومية الرائدة في دبي، بهدف الوصول إلى حلول مبتكرة لتحدياتها الحالية والمستقبلية.

ونجحت أكثر من 10 شركات ناشئة من دولة الإمارات بالوصول إلى هذه المرحلة، لتتنافس مع الشركات العالمية في مجال تقديم أفكار وحلول مبتكرة وفاعلة لهذه التحديات، ما يؤكد قدرة الشركات الإماراتية على توظيف تقنيات المستقبل في مختلف القطاعات على المستوى العالمي.

وأكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عضو اللجنة التنفيذية في مؤسسة دبي المستقبل، عبدالله البسطي، أن التفاعل العالمي الذي شهده برنامج مسرّعات دبي المستقبل، منذ إطلاقه حتى الآن، جعله من أسرع برامج تسريع الأعمال حول العالم، انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي المستقبل، الرامية إلى توفير منصّة عالمية لخلق ابتكارات جديدة، بهدف إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي تلامس حياة الناس.

وأشار إلى أن البرنامج يعدّ أداة فاعلة تستوفي فيها الجهات الحكومية متطلبات الابتكار واستشراف المستقبل، وقال: «تواصل دبي لعب دورها الريادي في صناعة المستقبل وقيادة الابتكار، كمنصّة لاختبار الحلول والتقنيات الرامية إلى إحداث تغيير جذري في نماذج الأعمال التي نعرفها اليوم، وترسيخ مكانتها وجهة فريدة لأكثر الشركات ابتكاراً وأفضل العقول في العالم، فضلاً عن مواكبتها الوتيرة السريعة للابتكار، وضمان خلق ملامح مستقبل أفضل للإنسانية».

وأكد المدير التنفيذي لمنصّات المستقبل في مؤسسة دبي للمستقبل، سعيد الفلاسي، أن البرنامج الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عام 2016، يعمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعلوم والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، مشيراً إلى أن الدورات السابقة للمسرّعات شهدت توقيع 110 مذكرات تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المشاركة. وقال الفلاسي: «شهد البرنامج منذ إطلاقه مشاركة واسعة من الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، وقد أسهمت هذه الشراكات في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي، لتحقيق أهدافها المستقبلية، وتتميز هذه الدورة بعدد الشركات التي تم اختيارها من دولة الإمارات، لتقديم حلول مبتكرة ترسم مستقبل القطاعات الاستراتيجية في إمارة دبي».

ورش عمل تعريفية

تم تنظيم ورشتي عمل قبل إطلاق الدورة الخامسة من مسرّعات دبي المستقبل، لكل من الجهات الحكومية والشركات الناشئة المشاركة، تضمنتا عرضاً شاملاً عن البرنامج، وشرحاً تفصيلياً عن أدوار الفريق القائم على البرنامج ومسؤولياته، وتناولتا أبرز إنجازات الدورات السابقة، وقصص نجاح للشركات المشاركة، إضافة إلى التحديات التي حددتها الجهات الحكومية، التي ستعمل الشركات الناشئة على مدار تسعة أسابيع لإيجاد حلول مبتكرة لها، الأمر الذي سيفتح لها آفاقاً لعقد شركات استراتيجية نوعية مع جهات حكومية رائدة محلياً وعالمياً.

تحديات من 12 جهة حكومية

تشمل قائمة الجهات الحكومية المشاركة في الدورة الخامسة كلاً من: اقتصادية دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، دبي الذكية، «طيران الإمارات»، شرطة دبي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، اتصالات ديجيتال، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وبلدية دبي.

10

شركات من الإمارات

تنافست مع شركات

عالمية في تقديم

حلول مبتكرة.