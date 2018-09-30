إعادة تشكيل المجلس الاستشاري لنادي الموارد البشرية

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الخاص بنادي الموارد البشرية، الذي يعدّ إحدى مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وتمكينه، حيث أطلقته في عام 2010.

ويترأس المجلس الذي تم تشكيله في عام 2013 مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، ويضم تسعة أعضاء متخصصين ممثلين عن مؤسسات محلية حكومية وخاصة، وأخرى عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية. وفي هذا الصدد أكدت المديرة التنفيذية لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، ليلى السويدي، أن نادي الموارد البشرية حقق نجاحاً لافتاً خلال السنوات الماضية، حيث عقد 45 ملتقى، شارك فيها أكثر من 7500 مهتم ومتخصص في الموارد البشرية على مستوى الدولة.

وبيّنت أن المجلس الجديد ناقش خلال لقائه الأول، الذي عقد أخيراً، قضايا عدة من شأنها الارتقاء بمستوى النادي في المرحلة المقبلة، وتوسيع قاعدة منتسبيه، واستخدام أحدث التقنيات في العرض والتقديم، واستقطاب متحدثين عالميين مؤثرين في مجالات الموارد البشرية والإدارة العامة، وبحث سبل تطوير العضوية. وذكرت أن المجتمعين أكدوا أهمية طرح النادي موضوعات جديدة تواكب أحدث التطورات العالمية في مجالات تنمية رأس المال البشري والإدارة العامة والخدمات المساندة، بما يتماشى مع توجهات حكومة الدولة، بخصوص عقد ملتقيات النادي في إمارات الدولة كافة، وهو الأمر الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري، حيث عقدت ملتقيات متخصصة في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين، وجار التحضير لعقد سلسلة ملتقيات في بقية إمارات الدولة. وبينت السويدي أن النادي الذي تجاوز عدد أعضائه حاجز الـ12 ألفاً، يعد فرصة مثالية للتعرف إلى أفضل الممارسات والخبرات والتجارب ذات العلاقة بتطوير وتمكين رأس المال البشري، والاطلاع على قصص نجاح العديد من الأفراد والمؤسسات، علاوة على التشبيك مع المختصين والمهتمين، كل ضمن اختصاصه.