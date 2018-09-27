«قافلة نون» تستأنف عامها الدراسي

المصدر: الشارقة - وام

استأنفت مبادرة «قافلة نون»، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، برامجها للعام الدراسي 2018-2019، باستقبال 27 طفلاً ممن حرموا من تلقي تعليمهم الدارسي.

وتستهدف المبادرة الأطفال فاقدي حق التعليم للفئات العمرية من ستة حتى 15 عاماً، وتعتمد على تعليم الطلاب والطالبات أساسيات التعلم، كالقراءة والكتابة، وتوفير كل ما يساعدهم على تلقي تعليمهم الأساسي باستخدام منهج دراسي مبسط في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات والتربية الأخلاقية والتربية الإسلامية.

وقالت مديرة مركز التطوع بالدائرة، فايزة خباب، إن رؤية المبادرة تنسجم مع أهداف دائرة الخدمات الاجتماعية، القائمة على خدمة المجتمع، ومع حرصها الدائم على تشجيع الأطفال المعوزين على مواصلة التعليم.

يذكر أن المبادرة تم إطلاقها كفكرة إنسانية من دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مطلع سبتمبر 2016، وانطلقت برامجها التعليمية من قافلة متنقلة على شكل فصل دراسي، إلى مبنى مؤلف من طابقين، به فصول دراسية ومستلزمات الأدوات التدريسية.