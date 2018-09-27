تخريج الدفعة الخامسة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر: دبي - وام

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة من برامج الماجستير وإعداد القادة ومركز الإمارات للمعرفة الحكومية، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وقال رئيس مجلس أمناء الكلية، حميد محمد القطامي، إن الكلية عملت على ترجمة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ليكون هو أساس الإعداد والتأهيل والتمكين. وبالتالي أصبح للكلية مكانتها وسمعتها المتميزة إقليمياً ودولياً. كما أصبحت هي الصرح العلمي والأكاديمي، الذي يمتلك مزيجاً فريداً من برامج التدريب المتخصصة من الماجستير والبرامج المتقدمة الأخرى، ومن هذه المكانة ستواصل الكلية تقدمها وريادتها بوصفها المنطلق الأفضل للفكر والعمل المؤسسي الحديث.

وأعرب الخريج، أحمد الحمادي، عن سعادته بهذه التجربة الفريدة، والإنجاز الذي تحقق للخريجين خلال سنتين من الاجتهاد بهدف اجتياز متطلبات التخرج من الكلية، التي لم تدخر جهداً في تأهيل منتسبيها نظرياً وعملياً.

وكرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خريجي الكلية، مثمناً اجتهادهم خلال مسيرتهم الأكاديمية والعلمية، ومتمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء ومواصلة الإبداع والابتكار خلال مسيرتهم المهنية وخدمة وطنهم بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الصروح العلمية في الدولة بشكل عام، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على وجه الخصوص، من خلال تخريج أفواج جديدة من الطلبة المتسلحين بالعلم، لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل، وبهدف تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في ميادين العمل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري، إن النجاح في تخريج دفعات متعاقبة من الخريجين، يعد مثالاً للأسس القوية التي تقوم عليها الكلية.

وأضاف أن الكلية تؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من هذه البرامج والدورات التدريبية، من خلال تحديد أولوياتها في ما يخص تطوير كوادرها الوظيفية من مختلف المستويات، داعياً الخريجين إلى الاستفادة من المهارات والخبرات التي اكتسبوها في مختلف الجوانب العلمية.

شهد الحفل تخريج 257 طالباً وطالبة من الكلية، بواقع 36 طالباً وطالبة من منتسبي برامج الماجستير في الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، و170 من برامج إعداد القادة، بواقع 21 خريجاً من هيئة الصحة في دبي، ضمن برنامج رواد الصحة، و19 خريجاً من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ضمن برنامج إعداد القادة، و12 خريجاً من إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، ضمن برنامج الدبلوم المهني في إعداد القادة، و96 خريجاً من دائرة المالية في دبي، ضمن برنامج المهنية الضريبية، و22 خريجاً من المديرين التنفيذيين لحكومة دبي، ضمن برنامج قادة المستقبل، و48 من مستشاري مركز الإمارات للمعرفة الحكومية، ضمن برنامج المستشار الإداري المعتمد، أول برنامج لتأهيل المستشارين الإداريين على مستوى الدولة، حيث تم تأهيل 130 منتسباً للبرنامج، واعتماد 48 مستشاراً اجتازوا متطلبات الاعتماد.

• 257 طالباً وطالبة، عدد خريجي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.