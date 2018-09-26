نائب رئيس الدولة يأمر بترقية ضباط وضباط صف وأفراد في «دفاع مدني دبي»

المصدر: دبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترقية مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تقديراً من سموه لجهود هؤلاء الضباط وضباط الصف والأفراد، ومثابرتهم، وإنجازاتهم الميدانية في مجال حماية وإنقاذ أرواح وممتلكات أفراد المجتمع، في الدولة عموماً وفي إمارة دبي خصوصاً. وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن مكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشمل أكثر من 600 ضابط وعنصر عسكري ومدني، من منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، من بينهم ضابطان من رتبة مقدم إلى عقيد، وخمسة ضباط من رتبة نقيب إلى رائد، و10 ضباط من رتبة ملازم إلى ملازم أول، و534 عنصراً من صف الضباط والأفراد، و53 موظفاً مدنياً.

وأعرب تميم عن تقديره وامتنانه وجميع منتسبي «الدفاع المدني» في دبي، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مكرماته الوطنية والإنسانية تجاه جميع موظفي أجهزة الدولة والعاملين فيها من كل الفئات، تقديراً من سموه، وتحفيزاً لهم لمزيد من العطاء والإبداع، من أجل خدمة الوطن وإعلاء شأنه وسمعته. وبارك للجميع ترقياتهم ودعاهم إلى ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء والولاء للوطن وقيادته، من خلال العمل الجاد والمخلص، وتطوير القدرات الذاتية لديهم لتظل دولتنا الحبيبة في مقدمة الصفوف.

من جهته، رفع مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، اللواء راشد ثاني المطروشي، أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والقيادة، على مكرماتهم السخية تجاه منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي. وهنّأ المطروشي زملاءه في الإدارة، الذين شملتهم الترقيات، متمنياً لهم مزيداً من النجاح والمثابرة من أجل رفعة الوطن الغالي وخدمة المجتمع.

• 600 ضابط وعنصر عسكري ومدني، شملهم قرار الترقية.