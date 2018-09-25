محمد بن راشد يأمر بترقية مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي

المصدر: دبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بترقية مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي تقديرا من سموه لجهود هؤلاء الضباط وضباط الصف والافراد ومثابرتهم وإنجازاتهم الميدانية في مجال حماية وإنقاذ أرواح وممتلكات أفراد المجتمع في الدولة عموما وفي إمارة دبي خاصة .

و صرح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم بأن مكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تشمل أكثر من /600/ ضابط وعنصر عسكري ومدني من منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي من بينهم ضابطان من رتبة مقدم الى عقيد وخمسة ضباط من رتبة نقيب الى رائد وعشرة ضباط من رتبة ملازم الى ملازم أول و 534 عنصرا من صف الضباط والافراد و53 موظفا مدنيا .

وأعرب الفريق ضاحي خلفان تميم عن تقديره وامتنانه وجميع منتسبي الدفاع المدني في دبي الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مكرماته الوطنية والإنسانية تجاه جميع موظفي أجهزة الدولة والعاملين فيها من كل الفئات تقديرا من سموه وتحفيزا لهم لمزيد من العطاء والإبداع من اجل خدمة الوطن وإعلاء شأنه وسمعته .

وبارك للجميع ترقياتهم ودعاهم الى ترسيخ مفهوم المواطنة والإنتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة من خلال العمل الجاد والمخلص وتطوير القدرات الذاتية لديهم لتظل دولتنا الحبيبة في مقدمة الصفوف .

ومن جهته رفع مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني بدبي اللواء راشد ثاني المطروشي، أسمى آيات الولاء والعرفان إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والقيادة الرشيدة على مكرماتهم السخية تجاه منتسبي الادارة العامة للدفاع المدني في دبي .

وهنأ اللواء المطروشي زملاءه في الادارة الذين شملتهم الترقيات متمنيا لهم مزيدا من النجاح والمثابرة من اجل رفعة الوطن الغالي وخدمة المجتمع .