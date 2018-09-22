المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

«توحّد»

شكا قارئ رفْضَ مدارس دمج في أبوظبي قبول ابنه المصاب بالتوحّد، التي اشترطت أن يكون مسجلاً في مركز توحّد معين بالاسم، بينما طلبت مدارس أخرى مصروفات مرتفعة، تفوق الـ40 ألف درهم، بخلاف مصروفات مركز التوحد، لتتعدى الكلفة في العام الواحد الـ85 ألف درهم.

خروج

فوجئ أولياء أمور طلبة في مدرسة خاصة تتبع المنهاج البريطاني في عجمان، بطلب من الإدارة المسؤولة بتوقيع أوراق وطلبات نظير أخذ أبنائهم الطلبة من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي بدقائق، مشيرين إلى أنهم عند مراجعتهم المدرسة، طالبتهم بالإبلاغ برسائل نصية أو بمكالمات هاتفية في بداية اليوم، حتى يتسنى الوقت لإخراجهم من الفصول.

رقابة

طالب سكان في أبوظبي جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بتدعيم الرقابة وحملات التفتيش على البقالات، بعد أن وجدوا عصائر ومشروبات منتهية الصلاحية في إحدى البقالات، خلال الأسبوع الماضي.

مطار

أثنى مسافر عبر مطار دبي الدولي على سرعة وسهولة الإجراءات الخاصة بالقادمين عبر المطار، مقارنة بمطارات عالمية كبرى، مشيراً إلى أن موظفي الجوازات يقابلون القادمين بابتسامة؛ ما يترك أثراً إيجابياً كبيراً.

رصيد

شكا متعامل مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، سحب مبلغ من الرصيد الخاص بهاتفه المتحرك، دون أن يكون مشتركاً في أي خدمة، باستثناء خدمة بطاقة التوفير اليومية التي يتم خلالها خصم درهمين ونصف الدرهم.

مرور

أشاد أولياء أمور طلبة في عجمان بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة المرور والدوريات بعجمان، في تنظيم حركة السير عند المدارس.

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