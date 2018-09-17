برنامج للارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية العربية الشابة والمؤثرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت في دبي أمس، فعاليات الدورة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي ينظمه مركز الشباب العربي على مدى أسبوعين بهدف الارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين، وصقل مهاراتهم للمساهمة في تأسيس منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية تضمن استمرارية تطور القطاع، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي.

ويشارك في البرنامج 100 شاب وشابة تراوح أعمارهم بين 19 و30 عاماً من العاملين والدارسين في مجال الإعلام من 15 دولة عربية، منها الإمارات والسعودية وعمان والبحرين واليمن وفلسطين والأردن والعراق وسورية والمغرب والجزائر.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي شما بنت سهيل فارس المزروعي، إن البرنامج يقدم على مدى أسبوعين نموذجاً متكاملاً وشاملاً عن قطاع الإعلام العربي، من خلال توفيره منصة مثالية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الطويلة لمجموعة من القادة والرواد في مجال الإعلام، وسنعمل على وضع أسس وتصورات لقطاع الإعلام المستقبلي الذي تتوافر فيه متطلبات الشباب، الذي لديه القدرة على مواكبة التطور في الأدوات والتنوع في القنوات الإعلامية والسرعة في المتغيرات التي يشهدها القطاع في ظل التطور التكنولوجي، وتوظيفها للمساهمة في توفير بيئة حاضنة لأفكارهم ومحفزة لطاقاتهم الإبداعية في خدمة مسيرة التنمية في مجتمعاتهم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي سعيد النظري: «يجسد انطلاق الدورة الثانية من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة تتويجاً لجهود مركز الشباب العربي على مدى الشهور القليلة الماضية، التي تم خلالها انتقاء المرشحين للمشاركة من بين آلاف الطلبات، ووضع المحاور الأساسية التي من شأنها المساهمة في اطلاعهم على بيئة العمل الإعلامية المثالية، إضافة إلى تحديد أهم التصورات المستقبلية لشكل القطاع خصوصاً مع انتشار مواقع لقنوات التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع نخبة من الشركاء من مؤسسات إعلامية عريقة في الوطن العربي.

وتخلل اليوم الأول العديد من الفعاليات، بما فيها محاضرة بعنوان «الصحافة العالمية»، كما شهد ورش عمل عدة تناولت موضوعات مهمة، كما تضمن أيضاً لقاء تحدث فيه مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل سعيد محمد العطر، عن «استخدام الإعلام كقوة ناعمة».

كما تم عقد ورشتي عمل تناولتا موضوعات «القواعد الذهبية للصحافة» و«أساسيات نقل الأخبار»، تم خلالهما استعراض جميع الاعتبارات التي تدخل في إعداد التقارير وتقديم الأخبار العاجلة في قنوات الإعلام الرقمي وجمهوره الواسع.

ويشتمل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على مجموعة من البرامج التدريبية، وورش العمل، إضافة إلى دورات متخصصة في مجال الإعلام التقليدي والرقمي، هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب، والمساهمة في تطوير مواهبهم ضمن موضوعات مختلفة منها مهارات التواصل والدراسات الإعلامية والقيادة.

ويشتمل البرنامج على ندوات ومحاضرات بمجال الإعلام تستهدف الإعلاميين العرب الشباب، وزيارات ميدانية لأهم وأرقى المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم.