«دبي الذكية» تطلق أول ماجستير «تحليل بيانات» على مستوى المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي الذكية»، اعتماد وزارة التربية والتعليم برنامج شهادة ماجستير العلوم في تحليل البيانات، الذي طورته «دبي الذكية» بالتعاون مع جامعة «روتشستر» للتكنولوجيا، إحدى أعرق الجامعات العالمية في مجال التعليم التقني، وذلك دعماً لقطاع البيانات الذي يشهد مستويات متزايدة من النمو والتأثير، كركن أساسي من أركان الخدمات المتقدمة وعمليات التحول التكنولوجي التي يشهدها العالم نحو المدن الذكية.

ويبدأ البرنامج الأول من نوعه على مستوى المنطقة في تلقي طلبات التسجيل اعتباراً من أمس حتى 30 من سبتمبر الجاري، بينما من المقرر تدشينه رسمياً خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، ويتكوّن من 33 ساعة دراسية فصلية على مدار 11 شهراً، وتم إعداده بموجب اتفاق وقعته «دبي الذكية» وجامعة «روتشستر» للتكنولوجيا في يوليو من العام الماضي.

ويسهم البرنامج في تعزيز عمليات الابتكار والبحث، وإعداد أجيال من محللي وعلماء البيانات الشباب، حيث روعي في تصميم البرنامج تغطية الجوانب المتقدمة لجمع البيانات وتحليلها، وإبراز دور تطبيقاتها في اتخاذ القرارات الذكية. وقال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، إن البيانات تعد محرك الابتكار وريادة الأعمال التي ترتقي باقتصاد المعرفة وتحسنه، وفي «دبي الذكية» نتتطلع دائماً لاستكشاف الأدوات العلمية المتقدمة وإدراجها في البرامج التعليمية والخدمات العامة في دبي.

وأضاف أن البرنامج يغطي جميع المجالات التي يمكن أن تستفيد من عمليات جمع البيانات وتحليلها، خصوصاً عند استخدامها للتكنولوجيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وغيرها من المجالات التي تعتمد على جمع وتحليل البيانات.

وتم تطوير درجة الماجستير في برنامج تحليل البيانات بعناية لإعداد جيل جديد من محللي البيانات للمساهمة في تطوير وتحسين مختلف مجالات الحياة في المدينة، من خلال فهم وإدارة وتحليل مجموعات البيانات الضخمة، ومن ثم توظيف البيانات التي تم تحليلها للخروج برؤى مفيدة لمتخذي القرار، فضلاً عن إثبات العلاقة بين تحليلات البيانات والتقنيات الناشئة.

من جانبه، قال رئيس جامعة «روتشستر» للتكنولوجيا في دبي، الدكتور يوسف العساف «يأتي البرنامج المشترك لشهادة ماجستير العلوم في تحليل البيانات الذي طورناه بالتعاون مع (دبي الذكية)، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية ليتيح تقديم المناهج الأكاديمية المتطورة والعملية للطلاب والمهنيين المهتمين لإثراء معارفهم وخبراتهم في هذا القطاع الحيوي».

وتأخذ «دبي الذكية» على عاتقها مهمة تطبيق أجندة التحوّل الذكي في دبي، بهدف جعل دبي أكثر مدن العالم سعادة وذكاء، حيث تعمل «دبي الذكية» على إطلاق باقة واسعة من المبادرات والخدمات الذكية القائمة على البيانات، تشمل منصة «دبي بالس»، حاضنة بيانات دبي التي تجمع كل البيانات المتاحة من القطاعين العام والخاص.

يُذكر أن جامعة «روتشستر» للتكنولوجيا تعد إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في مجال التعليم التقني منذ عام 1829، وتأتي في المرتبة 11 على قائمة كبرى الجامعات الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية.

تلقّي طلبات التسجيل مستمر حتى 30 سبتمبر.. والبرنامج يبدأ في أكتوبر.