محمد بن زايد يصدر 6 قرارات للمجلس التنفيذي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ستة قرارات لرئيس المجلس التنفيذي، نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إذ أصدر سموه القرار رقم (51) لسنة 2018، ونص على أن يعين راشد عتيق الهاملي مديراً عاماً لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.

وأصدر سموه القرار رقم (53) لسنة 2018 بشأن المنطقة الاستثمارية الـ18 بإمارة أبوظبي، ونص على أن تعتبر الأرضان رقما 1a و1b بحوض الجبيل جنوب في منطقة جزيرة الجبيل، من المناطق الاستثمارية، وذلك طبقاً للحدود الموضحة بالخرائط المرفقة.

وأصدر سموه القرار رقم (55) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، ونص على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وعضوية محمد أحمد البواردي، والدكتور ثاني أحمد الزيودي، والدكتور مغير خميس الخييلي، وفلاح محمد الأحبابي، واللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي، ورزان خليفة المبارك، وأحمد صقر السويدي، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأصدر سموه القرار رقم (56) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء جامعة باريس السوربون في أبوظبي، وتضمن تشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة زكي أنور نسيبة.

كما أصدر سموه القرار رقم (57) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ونص على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة، جبر محمد غانم السويدي.

وأصدر سموه القرار رقم (58) لسنة 2018 بشأن تملك الشركات المملوكة لشركة الدار العقارية للعقارات في إمارة أبوظبي، ونص على أن يمنح حق تملك العقارات في إمارة أبوظبي للشركات المملوكة لشركة الدار العقارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر، دون أن تشمل الشركات التي تؤسس كمحافظ استثمارية عقارية.

ونص أيضاّ على أنه لا ينال من هذا الحق تملك أشخاص من غير مواطني الدولة أو من في حكمهم لأسهم أو حصص في هذه الشركات.