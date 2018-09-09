«آمر» تنجز 7757 معاملة لمخالفي الإقامة في أغسطس

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأن مراكز «آمر» أنجزت 7757 معاملة لمخالفي الإقامة، خلال مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، خلال الشهر الأول من المهلة، وفق مدير الإدارة، اللواء محمد المري.

وأوضح المري، في تصريحات صحافية، أن مراكز «آمر»، المنتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي، استقبلت آلاف المتعاملين الراغبين في تصحيح أوضاع إقاماتهم للاستفادة من المزايا التي تتضمنها المبادرة، والتي انطلقت في الأول من أغسطس، حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المعاملات المنجزة بلغ 32 ألفاً و843 معاملة، منذ بداية المهلة، منها 7757 معاملة لمخالفي الإقامة ودخول الأجانب، مؤكداً أنه تم إلغاء 2344 إقامة، في حين تم تجديد 2916 إقامة، فيما تم إصدار 25 ألفاً و86 تأشيرة كفيل جديد، خلال تلك الفترة بوجه عام.

وأشار المري إلى أنه تم تجهيز مراكز استقبال المخالفين بكل الخدمات التي توفر أفضل مستويات الراحة للمتعاملين، لضمان تقديم الخدمات وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، لتحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لهم، حيث استقبلت، خلال فترة مهلة «احم نفسك بتعديل وضعك»، جميع المعاملات المتعلقة بمخالفي الإقامة ودخول الأجانب والباحثين عن عمل، وأنهت إجراءات المخالفين ممن يرغبون في تعديل إقاماتهم داخل الدولة، من دون تحميلهم أي تبعات قانونية، مع إعفائهم من الغرامات التي ترتبت على المخالفة، مع دفع رسوم تعديل وضع تقدر بـ521 درهماً.

وتابع: «تقوم هذه المراكز بدورها بإنهاء إجراءات المخالفين، الراغبين في إلغاء إقاماتهم، مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم خلال فترة المهلة، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات المخالفين، ممن لديهم تأشيرة مسبقة ويرغبون في تعديلها، مع شرط وجود تأشيرة جديدة أو عرض عمل جديد، وعلى ألا تكون عليهم بلاغات هروب من مكفوليهم».

وأوضح مدير عام «إقامة دبي» أن مراكز «آمر» استقبلت نحو 165 مستفيداً من رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث واضطرابات سياسية، الذين شملهم قرار مجلس الوزراء بمنحهم إقامة لمدة عام في الدولة، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة عليهم، لمنحهم فرصة عيش كريمة حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية.

ووفقاً للمري، يبلغ إجمالي عدد مراكز «آمر» نحو 47 مركزاً على مستوى مناطق إمارة دبي، منها 21 مركزاً في بر دبي و26 في ديرة، وهذا الانتشار الجغرافي للمراكز يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم في المركز الأقرب إليهم، لتوفير الجهد والوقت عليهم وتحقيق السعادة لهم.

وأكد أن مراكز «آمر» تقدم حزمة من الخدمات المتميزة التي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المتعاملين، المتمثلة في خدمات طباعة الإقامة وأذونات الدخول، كما تقدم خدمات جهات حكومية، منها وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة الصحة في دبي، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية.

على مدار الساعة

تعمل مراكز «آمر» من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، من الأحد إلى الخميس، ومنها ما يعمل على مدار الساعة، ويعمل بها أكثر من 718 موظفاً وموظفة من المواطنين، مؤهلين لاستقبال وإنجاز معاملات المتعاملين. كما يمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بمركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.