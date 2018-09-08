محمد بن زايد يصدر 6 قرارات للمجلس التنفيذي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 6 قرارات نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لأبوظبي، حيث أصدر سموه القرار رقم (51) لسنة 2018 نص على يعين راشد عتيق الهاملي مديرا عاما لمؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر.

وأصدر سموه قرار رقم (53 ) لسنة 2018 بشأن المنطقة الاستثمارية الثامنة عشرة بأبوظبي، ونص على أن تعتبر الأرضين رقمي 1aو 1b، بحوض الجبيل جنوب بمنطقة جزيرة الجبيل من المناطق الاستثمارية وذلك طبقا للحدود الموضحة بالخرائط المرفقة.

وأصدر سموه قرار رقم (55) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، ونص على يعاد تشكيل مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان وعضوية كل من محمد أحمد البواردي، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، الدكتور مغير خميس الخييلي، فلاح محمد الأحبابي، اللواء الركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي، رزان خليفة المبارك، أحمد صقر السويدي، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قبالة للتجديد.

وأصدر سموه قرار رقم (56 ) لسنة 2018 بتشكيل مجلس أمناء جامعة باريس السوربون – أبوظبي، وتضمن تشكيل مجلس أمناء الجامعة برئاسة زكي أنور نسيبة.

وأصدر سموه قرار رقم (57 ) لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر، ونص على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة برئاسة جبر محمد غانم السويدي.

وأصدر سموه قرار رقم (58 ) لسنة 2018 بشأن تملك الشركات المملوكة لشركة الدار العقارية للعقارات في إمارة أبوظبي، ونص على يمنح حق تملك العقارات في أبوظبي للشركات المملوكة لشركة الدار العقارية بنسبة لا تقل عن 50 % من رأس المال بشكل مباشر أو غير مباشر دون أن تشمل الشركات التي تؤسس كمحافظ استثمارية عقارية.

ونص أيضا على أنه لا ينال من هذا الحق تملك أشخاص من غير مواطني الدولة أو من في حكمهم لأسهم أو حصص في هذه الشركات.