رائدا الفضاء الإماراتيان يخضعان لبرنامج تدريبي مكثف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء ورئيس اللجنة العليا لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري، أن رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي يخضعان حالياً لبرنامج تدريبي مكثف في روسيا حتى أبريل المقبل، لافتاً إلى أنه سينضم إليهما شخصان آخران خلال الفترة المقبلة، لإعدادهم من خلال برنامج مستقبلي لتأهيلهم للاشتراك في رحلات فضائية مستقبلاً.

وذكر أن تحديد رائدي فضاء إماراتيين، للمشاركة في رحلة إلى المحطة الفضائية إنجاز إماراتي جديد، وسيكتمل باختيار رائدين آخرين وصولاً إلى استكمال وتأهيل الدفعة الأولى منهم، وإعدادهم للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء العالمية بالتزامن مع حلول عام 2021.

وذكر المري أن اختيار رائدي الفضاء الاماراتيين يعكس التنوع المعرفي الذي كان يستهدفه برنامج الإمارات لرواد الفضاء، لافتا إلى أن الاختبارات التي يتلقاها رائدا الفضاء الإماراتيان متنوعة، ومنها التدريب على كيفية التحكم في المركبات الفضائية.