المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أنا مواطن من عجمان، عمري 35 عاماً، حاولت البحث عن عمل منذ ثلاث سنوات لكن للأسف دون جدوى، إذ طرقت أبواباً عدة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة، لكن لم أوفق في ذلك، علماً بأن لدي مؤهل الشهادة الإعدادية، وخبرة عملية لمدة أربع سنوات في الشؤون الإدارية، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي على متطلبات الحياة ومصروفاتها.

(عمر)

أنا مواطنة من العين (24 عاماً)، حاصلة على شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى دورة في الحاسب الآلي، ولدي أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وتكمن مشكلتي في الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها أسرتي، وتراكم الديون على عاتق زوجي، وحاولت جاهدة البحث عن فرصة عمل في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة عدة منذ ثلاث سنوات، لكن لم أوفق في ذلك، لذا أناشد المسؤولين في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أواجه مصروفات الحياة ومتطلباتها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

(س.م)

أنا مواطن أسكن في كلباء، أبلغ 30 عاماً، حاصل على شهادة الثالث الإعدادي، ولدي خبرة أربع سنوات في القطاع الحكومي، حاولت البحث عن وظيفة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في الدولة لكن لم أوفق في ذلك، ومصدر دخلي الوحيد من راتب والدي المتقاعد الذي لا يكاد يغطي مصروفات الحياة ومتطلباتها، لذا أتمنى أن أجد عملاً أستطيع من خلاله مساعدة أفراد أسرتي في ظل غلاء المعيشة.

(علي)

أنا مواطنة من الشارقة، عمري 27 عاماً، مشكلتي تكمن في عدم عثوري على عمل يعينني على متطلبات الحياة ومصروفاتها، علماً بأنه سبق لي أن طرقت أبواباً عددة في جهات ومؤسسات حكومية وخاصة في دبي والشارقة، لكن لم أوفق في ذلك، على الرغم من أن لدي مؤهل الثانوية العامة وخبرة عملية لمدة أربع سنوات في مجال خدمة المتعاملين، ودورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في العثور على عمل أستطيع من خلاله أن أعيل نفسي وأسرتي.

(ف.أ)