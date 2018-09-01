شرطة دبي تشرك أفراد المجتمع في كشف غموض الجرائم

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أطلق مجلس علماء شرطة دبي مبادرة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في حل ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية وترفيهية.

وقال رئيس مجلس علماء شرطة دبي الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري إن المبادرة الفريدة من نوعها أطلقت بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي وهي عبارة عن "لعبة مسرح الجريمة التفاعلي" وتقوم على طرح جريمة أمام المشاركين وإقامة منافسة بينهم على حل لغزها والتعرف على هوية منفذها استناداً إلى أدلة موجودة بمسرح الجريمة، مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة وطرح الاستنتاجات.



وأضاف أن المجلس بدأ تنفيذ مبادرة "لعبة مسرح الجريمة التفاعلي"، في مركز مردف سيتي سنتر ودبي مول والان في فستيفال سيتي، وسوف يتوسع في تنفيذها في عدد إضافي من المركز التجارية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن "لعبة مسرح الجريمة التفاعلي" تستهدف تثقيف جيل الشباب في مجالات العمل الشرطي من خلال توعيتهم بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن وكشف غموض الجرائم، لافتاً إلى ان الفائزين سيحصلون على جوائز إلى جانب تنظيم زيارة لهم إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي للاطلاع على التخصصات العلمية التي تستخدم في توفير الأدلة المادية للجهات القضائية لتحقيق العدالة.



