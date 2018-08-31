«الأرصاد»: الطقس حارّ ومغبر حتى منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال ـــ أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، اليوم، رطباً في الصباح الباكر على السواحل، وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وغائماً جزئياً شرقاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، بسرعة تراوح بين 15 و25 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏ساعة، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس الغد سيكون حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وغائماً جزئياً شرقاً، بينما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، بسرعة تراوح بين 15 و25 كم/‏‏ساعة، وتصل إلى 38 كم/‏‏ساعة، على أن يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأفاد بأن طقس الأحد سيكون مغبراً وحاراً نهاراً، كما ستظهر بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تراوح بين 20 و30 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 42 كم/‏ساعة، وتكون مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، فيما يتوقع أن يكون البحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الاثنين سيكون مغبراً وحاراً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 20 إلى 30 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة، مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، فيما يكون البحر متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً صباحاً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان نهاراً.