جمارك دبي تقدم خدماتها لـ 236 ألف مسافر في العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت جمارك دبي تسهيلات وخدمات جمركية متميزة للمسافرين والزوار خلال عيد الأضحى المبارك، ونفذت المراكز الجمركية خطط عمل متكاملة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية في فترة العيد، وتم خلال هذه الفترة إنجاز 6887 معاملة جمركية، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المراكز الجمركية نحو 236 ألف مسافر.

وتفصيلاً، تضافرت جهود الموظفين والمفتشين الجمركيين في كل المراكز الجمركية، لضمان دخول السياح والمسافرين، وتسهيل انتقال البضائع بأسرع وقت، وذلك من خلال توزيع مناوبات العمل وفق خطط العمل، لضمان تسريع وتيرة الإنجاز عبر وجود الموظفين والمفتشين بأعداد كافية، في نقاط التفتيش ومراكز خدمة المتعاملين، على مدار الساعة طيلة أيام العيد، لينعم المسافرون والسياح بأفضل الرحلات والإجازات السياحية في دبي، من دون حدوث أي تأخير في إنجاز معاملاتهم الجمركية، حيث بلغ عدد الموظفين والمفتشين الجمركيين في مناوبات العمل خلال فترة العيد 1400 موظف ومفتش جمركي، وتم خلال هذه الفترة إنجاز 6887 معاملة جمركية، فيما بلغ عدد المسافرين عبر المراكز الجمركية نحو 236 ألف مسافر، وفي مركز جمارك حتا تم التعامل مع 9716 مركبة و977 حافلة قادمة إلى الدولة عبر المنفذ.

وتولت المراكز الجمركية في مطار دبي الدولي (1) و(2) و(3) ومطار آل مكتوم الدولي، وكذلك مركز جمارك حتا، تسهيل حركة المسافرين والسياح القادمين عبر المنافذ الجوية والبرية لإمارة دبي، واستقبالهم بالترحيب والهدايا الرمزية المعبرة عن فرحة العيد، وتم تقديم أفضل التسهيلات في مطارات دبي لحجاج بيت الله الحرام، لضمان تيسير رحلاتهم في الذهاب والعودة من الديار المقدسة.

كما تم تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين عبر مراكز جبل علي الجمركية، والمراكز الجمركية الساحلية، والمراكز الجمركية البرية، حيث تولت غرفة التحكم في جمارك دبي عمليات المتابعة والتنسيق مع المراكز الجمركية لضمان إنجاز عمليات التفتيش والتخليص الجمركي بأسرع وقت من دون تأخير، وبأفضل مستوى من الأداء على صعيد حماية المجتمع من مخاطر التجارة غير المشروعة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مدير جمارك دبي مكلف، عبدالله الخاجة: «نضع سعادة المتعاملين في مقدمة أولوياتنا تنفيذاً لتوجيهات القيادة وتطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة تطوير الخدمات الحكومية لإسعاد الناس، ونحرص على أن نعطي للمسافرين والزائرين أفضل انطباع عن دبي من لحظة وصولهم إلى الإمارة، لدعم حركة السياحة والسفر وتعزيز النمو الاقتصادي».

وأفاد مدير إدارة مراكز جبل علي الجمركية، يوسف الهاشمي، بأن جمارك دبي تدعم سرعة الإنجاز للوصول إلى أفضل النتائج في الأعياد والمناسبات بالتطور الكبير الذي حققته الدائرة على مستوى الابتكار الجمركي في تطوير واستخدام أفضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في مجال المعاينة والتفتيش، وتم تسريع إنجاز المعاملات الجمركية من خلال الخدمات الذكية بالإضافة إلى الإبداع في تطوير الأفكار الجديدة لاختصار الإجراءات وإنجازها إلكترونياً، ما يمكننا من المحافظة على الصدارة العالمية في مجال العمل الجمركي استعداداً لتقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات في «إكسبو دبي 2020».