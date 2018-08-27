بحث آليات الدعم للوفد الإماراتي في الجمعية العالمية للشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مجلس الإمارات للشباب لقاء مع المسؤولين في صندوق الوطن لبحث آليات دعم الشباب الإماراتيين الذين سيشكلون الوفد الذي يمثل شباب الإمارات في جمعية الشباب التابعة للأمم المتحدة، للمشاركة في برنامجها الذي يعقد سنوياً بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون الشباب ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي، إن «شباب الإمارات خلال مشاركاتهم العالمية، ولاسيما ضمن فعاليات جمعية الشباب التابعة للأمم المتحدة، يقدمون صورة إيجابية عن واقع الشباب في دولة الإمارات، وعن الاهتمام الكبير الذى يحظون به من قيادة دولة الإمارات، التي حرصت على تقديم جميع أنواع الدعم والتمكين لهم ليتمكنوا من المساهمة الفاعلة في تطور المجتمع، وليكونوا قادة المستقبل القادرين على تعزيز مكانة دولة الإمارات وريادتها في جميع المجالات إقليمياً وعالمياً».

وبينت أن شباب الإمارات، من خلال مشاركتهم في الفعاليات العالمية، تمكنوا من طرح رؤاهم وأفكارهم، ومشاركتها مع نظرائهم من الشباب من جميع دول العالم، وتقديم مقترحات لوضع آليات للعمل المشترك لابتكار حلول للتحديات التي تواجههم على المستوى العالمي، وتقديم تصورات مستقبلية تمكن الشباب من توظيف طاقاتهم وقدراتهم لخدمة مجتمعاتهم وتعزيز عمليات التطور والتنمية فيها. وأكد مدير عام صندوق الوطن، محمد القاضي، ضرورة العمل على استشكاف الموهوبين وقادة المستقبل، والمساهمة في تزويدهم بالمهارات وإعدادهم ليكونوا أكثر خبرة وقدرة على تمثيل الإمارات في المنظمات والمؤسسات العالمية، وإظهار صورتها الحضارية المشرّفة على جميع الصعد، وإبراز تجربتها الرائدة في تمكين الشباب والاستثمار فيهم.

برنامج جمعية الشباب التابعة للأمم المتحدة يعقد في أميركا سنوياً.