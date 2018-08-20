محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات بـ عيد الأضحي المبارك

المصدر: أبوظبي - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سموه عن أسمى آيات التهاني والتمنيات إلى صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة المباركة .. داعيا الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة و يبقيه ذخرا للوطن وراعيا لمسيرته المباركة وينعم على وطننا بمزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام وشعب الإمارات الكريم والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة المباركة .. سائلا الله تعالى أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ووجه سموه - بهذه المناسبة - التهنئة إلى أبناء الإمارات الأوفياء أبطال قواتنا المسلحة في ميادين الحق والواجب والإنسانية .. داعيا الله عز وجل أن يسدد خطاهم وينصرهم ويحفظهم سالمين..وأن يرحم شهداءنا الأبرار الذين سطروا أروع الصور والنماذج المشرفة في حب الوطن والتضحية .