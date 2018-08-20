«التوطين» تساعد العمالة المخالفة على تحصيل فرص عمل جديدة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أربع خطوات لتسوية وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة في منشآت وجهات العمل بالقطاع الخاص، ومنحهم فرصة الحصول على عمل جديد، تنفيذاً لقرار وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، رفع جميع قيود (بلاغات) الانقطاع عن العمل المقيدة لدى الوزارة قبل 31 يوليو الماضي، بحق العمال المسجلين لديها، الذين لايزالون داخل الدولة. ومن ضمن هذه الخطوات توفير خدمة تسمى بـ«سوق العمل الافتراضي» تتيح للعمال الذين يصوبون أوضاعهم تعزيز فرص حصولهم على وظائف.

وتفصيلاً أفادت الوزارة بأن أولى الخطوات الأربع تتمثل في تقدم العامل المخالف بطلب تسوية أوضاعه إلى أي من مكاتب الوزارة، التي ستلغي بدورها تصريح عمله السابق، تمهيداً لمنحه تصريحاً جديداً إذا ما حصل على فرصة عمل جديدة داخل الدولة، وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

وذكرت أن الخطوة الثانية تشمل إلغاء الإجراء الخاص بوقف إصدار تصاريح عمل جديدة لفترة ستة أشهر أو سنة، لكل العمال المتخذ بحقهم هذا الإجراء في الفترة ما قبل 31 يوليو الماضي، باستثناء العمال الذين اتُخذ هذا القرار بحقّهم نتيجة لمخالفتهم قواعد العمل، مثل الإخلال بشروط التعاقد مع أصحاب العمل، سواء في العقود محددة المدة أو غير محددة المدة.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة الثالثة معنية بإعفاء المنشآت وجهات العمل من كل الغرامات المترتبة على تصاريح عمل العمالة المخالفة، في حال تسوية أوضاع هذه العمالة، وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء حول مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، التي من شأنها منح العامل المخالف الفرصة لتسوية وضعه، وكذلك تمكين أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة المخالفة، من تصويب أوضاع منشآتهم، بما يتوافق مع قانون تنظيم علاقات العمل، ومن ثم تجنّب عقوبات تشغيل المخالفين المنصوص عليها في القانون.

فيما تتمثل آخر خطوات تسوية وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، في قيام الوزارة بتوفير خدمة تسمى بـ«سوق العمل الافتراضي» على موقعها الإلكتروني، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إذ تتيح هذه الخدمة للعمال، الذين يصوبون أوضاعهم ولم يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل، التسجيل في الخدمة الإلكترونية، ما يعزز من فرص حصولهم على وظائف لدى المنشآت المسجلة بالوزارة، والتي بإمكانها تلبية احتياجاتها الوظيفية من العمالة المسجلة في هذه الخدمة.

وزارة الموارد البشرية والتوطين أعفت المنشآت من غرامات المخالفين.