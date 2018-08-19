"الهلال الأحمر" : " يوم عرفة " اليوم الرئيسي لتلقي التبرعات لإغاثة كيرلا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن غدا الإثنين " يوم عرفة " سيكون يوما رئيسيا لتلقي التبرعات من كافة فئات المجتمع لاغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا الهندية.

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بنشر مندوبيها على مدار الساعة في العديد من المواقع على مستوى الدولة وذلك من أجل جمع التبرعات .. داعية كافة فئات المجتمع إلى التفاعل مع هذا اليوم الخيري الذي يعكس نهج دولة الإمارات القائم على الخير والعطاء الإنساني.

وتوجه الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي، بالشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المستمر لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتكليفها بترأس اللجنة الوطنية لإغاثة متضرري فيضانات ولاية كيرلا وجمع التبرعات اللازمة لدعم المتضررين.

وأكد الفلاحي أن هيئة الهلال الأحمر بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حريصة على الاستجابة الفورية للنداء الإنساني العاجل في ولاية كيرلا واتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل جمع التبرعات لأغاثة المتضررين من الفيضانات .. مشيرا إلى أن مكاتب الهلال الأحمر على مستوى الدولة اتخذت الترتيبات اللازمة وعقدت اجتماعات مع الجهات الخيرية العاملة في الدولة وذلك من أجل تنسيق عملية جمع التبرعات في كل إمارة.

وأوضح أن مندوبي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سينتشرون في مئات المواقع بمختلف إمارات الدولة من أجل تلقي التبرعات من كافة فئات المجتمع .. لافتا إلى أن اختيار يوم عرفة يوما رئيسيا لتلقي التبرعات من شأنه تحفيز مختلف فئات المجتمع على التفاعل بشكل كبير مع هذه المبادرة الإنسانية التي تقدم الإغاثة العاجلة للمتضررين من فيضانات ولاية كيرلا الهندية.

وأكد أن دولة الإمارات كدأبها دائما سباقة في التجاوب مع المتضررين والمتأثرين من الكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم وتتحرك وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة لتلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي كيرلا وتقديم الدعم اللازمة إلى دولة الهند في هذه الأزمة وذلك انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين البلدين وكذلك تأكيدا على نهج الخير والعطاء الإنساني لدولة الإمارات.

وأشار الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر إلى أن الحملة ستقتصر على جمع التبرعات في مئات المواقع المنتشرة على مستوى الدولة من مولات ومراكز تسوق ومراكز تجارية وغيرها وذلك دون بث تلفزيوني موحد ليوم التبرع الرئيسي معربا عن ثقته أن "يوم عرفة" سيشهد تفاعلا جماهيرا كبيرا للتبرع لأغاثة متضرري ولاية كيرلا .. منوها إلى أن مشاركة مختلف الفئات في اليوم الرئيسي للتبرع لضحايا فيضانات كيرلا من شأنه أن يؤكد على الحس الإنساني الذي عرف به مجتمع الإمارات وكذلك دور دولة الإمارات في أغاثة المنكوبين أينما كانوا وتقديم العون والمساعدة لهم جميعا.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر حريصة على إيصال رسالة الإمارات الانسانية التي انتهجتها منذ عقود من الزمن وقادتها إلى تصدر دول العالم كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية التي شملت 147 بلدا العالم الماضي.