سائق "لامبورغيني"يسدد لشرطة دبي 123 ألف درهم قيمة مخالفات ارتكبها خلال 3 ساعات

المصدر: محمد فودة - دبي

سدد سائح بريطاني 123 ألف درهم للإدارة العامة للمرور بشرطة دبي جزء من الغرامات المستحقة عليه بعد ارتكاب مخالفات مرورية قيمتها بحوالي 170 ألف درهم خلال ثلاث ساعات ونصف فقط، بسيارة لامبورغيني استأجرها من إحدى شركات التأجير، وذلك بعد أن خفضت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 50% من قيمة بدل الحجز المستحق على المركبة نتيجة تلك المخالفات.

وأعرب السائح مرتكب المخالفات عن أسفه لتصرفه الطائش لافتاً خلال تواجده بالإدارة العامة المرور إلى أنه يبلغ من العمر 25 عاماً، ولم يستطع مقاومة إغراء مقاومة سيارة رهيبة مثل لامبورغيني.

وقال صاحب شركة التأجير محمد إبراهيم "لـ"الإمارات اليوم" التي انفردت بالقصة وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية " إن الشركة عانت طوال الأيام الأخيرة، بسبب تجميد السيارة لدى السائح، وهي تختصمه الآن في المبلغ المستحق للإيجار، لافتاً إلى أن السيارة موجودة بحوزته منذ يوم 31 يوليو وحتى الخميس 16 أغسطس، وقيمة الإيجار في اليوم الواحد 6500 درهم، بإجمالي يصل إلى حوالي 97 ألف درهم.

وأضاف أن مفاوضات جرت مع المكتب في البداية لحل المشكلة وإعادة جواز سفر المستأجر إليه، لكن اشترطنا عليه سداد المخالفات أولاً لأنها حق عام، لكن حررت الشركة من جانبها بلاغاً ضده بسبب عدم سداد قيمة الإيجار عن الأيام التي احتفظ فيها بالسيارة، رغم تعهده بذلك.

وسدد الزائر البريطاني اليوم 66 ألف و880 درهم قيمة 36 مخالفة سرعة، بالإضافة إلى 50 ألف و500 قيمة بدل الحجز عن المخالفات التي استوجبت ذلك نتيجة قيادته بسرعة تجاوزت 200 كيلو متر في الساعة، وذلك بعد أن خصمت له الإدارة العامة للمرور 50% من بدل الحجز الذي بلغت قيمته 100 ألف درهم.

وقصد السائح الأوروبي المكتب بتاريخ 30 يوليو لاستئجار سيارة فارهة، واتخذ المكتب الإجراءات القانونية المعتادة فيما يتعلق بتأمين قيمة الإيجار لثلاثة أيام حسب ما طلب المستأجر، وبعد ساعات قلائل من حصوله على سيارة لامبورغيني هاريكان قيمتها مليون و300 ألف درهم، انطلق على شارع الشيخ زايد من الساعة 2.30 صباح يوم 31 يوليو وحتى الساعة السادسة صباح متجاوزاً السرعة المقررة للطريق بطريقة بالغة الخطورة إذ وصلت سرعته في بعض المناطق إلى 230 و240 كيلو متر في الساعة، فالتقطته جميع الرادرات تقريباً، وبلغت قيمة الغرامات المستحقة للمخالفات التي ارتكبها خلال تلك الفترة الوجيزة 70 ألف درهم بالإضافة إلى 105 ألف تقريباً قيمة بدل الحجز المرتب على هذه المخالفات ليزيد الإجمالي عن 170 ألف درهم.

وسجلت أجهزة الرادار للسائح الأوروبي حوالي 12 مخالفة سرعة تجاوز فيها 200 كيلو متر في الساعة، وتراوحت بقية المخالفات من 150 إلى 200 كيلو متر في الساعة، جميعها على شارع الشيخ زايد، ما عدا واحدة على شارع قرن السبخة.