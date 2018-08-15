«الأرصاد» يتوقع ارتفاع درجات الحرارة الجمعة المقبل

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن طقس اليوم رطب، مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما يكون حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، متوقعاً ارتفاعاً في درجات الحرارة يوم بعد غدٍ الجمعة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام، وشرقية جهة الشرق، بسرعة تراوح بين 20 و30 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 40 كم/‏‏ساعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، خصوصاً مع السحب، فيما يكون البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس غداً الخميس، أشار المركز إلى أنه سيكون رطباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وحاراً ومغبراً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال.

وأكد أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام وشرقية شرقاً، بسرعة تراوح بين 15 و25 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏ساعة، بينما يظل البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن يوم الجمعة سيكون رطباً، خصوصاً غرباً صباحاً، وحاراً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، موضحاً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، بسرعة تراوح بين 15 و25 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏ساعة، فيما يظل البحر خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.

وعن حالة الطقس يوم السبت، توقع المركز أن يكون حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تراوح بين 15 و30 كم/‏‏ساعة، تصل إلى 38 كم/‏‏ساعة، مشيراً إلى أن البحر سيظل خفيف الموج إلى متوسط في الخليج العربي، وفي بحر عمان.