محمد بن راشد يأمر بالعفو عن 547 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: دبي - وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعفو عن 547 محكوما من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالعفو عن السجناء يأتي في إطار حرص سموه على إدخال السعادة إلى قلوب المشمولين بالعفو وأسرهم مع دخول هذه الأيام المباركة، وتجديد الفرصة أمامهم لمواصلة حياتهم أفرادا صالحين، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع في إطار احترام القانون والالتزام بأحكامه.

وأوضح الحميدان أن النيابة العامة بدأت على الفور التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر.