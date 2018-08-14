بلدية دبي تستعد للعيد بتكثيف الرقابة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

استكمل قسم التفتيش الغذائي بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى، وكثف الزيارات والتفتيش على مؤسسات تحضير وإنتاج وتصنيع الحلويات الشعبية والعربية والشوكولاتة ومنتجات المخابز، وذلك للتأكد من ضمان سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال فترة ما قبل وأثناء العيد.

وأكد مدير القسم، سلطان الطاهر، أنه تم توجيه فرق التفتيش المختلفة للتركيز على المؤسسات الغذائية، خصوصاً محال الحلويات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة والمطابخ الشعبية، والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل، التي تمنع تلوث هذه المنتجات، خصوصاً عمليات التلوث التبادلي مع العاملين والمعدات.

وأوضح أن القسم أصدر تعميماً إلى جميع الملاحم في الإمارة، يفيد بمنع ذبح الأضاحي للجمهور بالملاحم والذبح في مقاصب البلدية، وستبدأ فرق التفتيش حملة شاملة بعد الانتهاء من أداء صلاة العيد مباشرة على جميع الملاحم للتأكد من الالتزام بالقرار.

وأضاف الطاهر أن التحضير للعيد بدأ من خلال تأهيل وتهيئة موظفي قسم التفتيش الغذائي للتصدي للمخالفات التي تؤثر في الصحة العامة، من خلال زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة خلال عطلة العيد في مواقع وأماكن عقد الفعاليات والأنشطة وفي مراكز التسوق التجارية على مدار اليوم، وذلك للتأكد من ضمان سلامة الزوار لهذه المواقع التي يزداد الإقبال عليها خلال عطلة العيد.

وأشار إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال في البلدية على الرقم 800900 على مدار 24 ساعة في حالة وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية، وأيضاً للاستفسار عن الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية.