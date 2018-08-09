حجاج الدولة يتوجهون إلى الأراضي المقدسة اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن طلائع حجاج الدولة سيغادرون، اليوم، أرض الوطن عبر مطارات الدولة، متوجهين إلى المملكة العربية السعودية للحج.

وقال رئيس البعثة الرسمية للحج، الدكتور محمد مطر الكعبي، إن «البعثة التحضيرية - التي وصلت السبت الماضي إلى الأراضي المقدسة - ستكون مستعدة لاستقبال حجاج الدولة في كلٍ من مطاري الملك عبدالعزيز في جدة، والمدينة المنورة، لتسهيل إجراءات دخلهم، والاطمئنان على وصولهم إلى مقرات سكنهم المجهزة مسبقاً».

وأضاف أن «إسعاد الحجاج مقصد شرعي عظيم، وأن توجيهات القيادة في ذلك ودعمها غير المحدود للبعثة وللحجاج مسؤولية وطنية»، متابعاً أن «بعثة حج الإمارات استكملت كل الإجراءات اللازمة للحج، وسيلمس الحجاج حُسن التنسيق والتعاون بين الشؤون الإسلامية ومطارات الدولة، حيث وفرت الهيئة في المطارات مكاتب للإفتاء والإجابة عن استفسارات الحجاج المغادرين، وتوزيع حقيبة الحاج، وضمنها ستة كتب وإرشادات وهواتف البعثة واللجنة الطبية ولجنة الوعظ والمركز الرسمي للإفتاء في الدولة، هذا إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الأحدث والأسرع».

محاضرة توعية

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محاضرة توعية في مسجد الشيخ زايد، تماشياً مع «حملة الحج الآمن وسلامة الحجيج»، التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني.

وقال نائب مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة، المقدم فيصل محمد الشيبة، إن «المحاضرة اشتملت على اشتراطات ونصائح للحجاج، للوقاية من وقوع حوادث بمختلف أنواعها، حفاظاً على السلامة العامة، واتباع الطرق المؤدية إلى الخيام التي يقطنها الحاج، والابتعاد عن الازدحام والتدافع في أنفاق المشاة، وعدم التجمهر عند حدوث أي طارئ».

وأكد أن «الدفاع المدني يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون وقوع أي حوادث، وضمان وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة بأمن وسلامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية». عجمان - الإمارات اليوم