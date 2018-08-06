مجندو الدفعة الـ 10 للخدمة الوطنية يلتحقون بمراكز تدريب القوات المسلحة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت مراكز التدريب في القوات المسلحة شباب الوطن من مجندي الدفعة الـ10 للخدمة الوطنية، الخاصة بخريجي الصف الـ12 (الثانوية العامة)، للعام الدراسي 2017-2018، ومجموعة من خريجي الجامعات والكليات. وبدءاً من هذه الدورة ستطبق مدة الزيادة القانونية للخدمة الوطنية، بعد إقرارها من القوات المسلحة، بالقانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014، بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور، من حملة شهادة الـ12 (الثانوية العامة)، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً.

وتوافد المجندون إلى أربعة معسكرات على مستوى الدولة، هي معسكر ليوا في منطقة الظفرة، ومعسكر العين، ومعسكر سيح اللحمة بمدينة العين، ومعسكر المنامة بعجمان.

ويخضع المجندون إلى برنامج تدريبي متكامل، تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ما يؤكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التدريبية للبرنامج وتطويرها، وتعزيزها بمناهج عالية المستوى، لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة.

ويركز برنامج الخدمة الوطنية، في المرحلة الأولى منه، على تحويل المجندين من الصبغة المدنية إلى الصبغة العسكرية، من خلال التدريبات العسكرية، وحمل السلاح واستخدامه، وتعويدهم على الضبط والربط العسكري، وتعزيز مستوى لياقتهم البدنية، وترسيخ القيم الوطنية في نفوسهم، وصقل مهاراتهم القيادية وتطويرها، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التدريب التخصصي، التي يتم التدريب فيها على مهن وتخصصات محددة، تخدم القوات المسلحة، ليتم توزيعهم بعد التخصص على وحدات القوات المسلحة، ليمارسوا وبصورة فعلية هذه المهن والتخصصات بحرفية عالية، جنباً إلى جنب مع إخوانهم العاملين في القوات المسلحة، إلى جانب العديد من المحاضرات التي سيتلقونها على أيدي مدربين متخصصين، بهدف تعزيز القيم الإسلامية والوطنية، ما يعزز لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، ليكون شعارهم «الله - الوطن - الرئيس».

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن التحاق خريجي الثانوية العامة ببرنامج الخدمة الوطنية، يسهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري، ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس، لشق طريقهم نحو مستقبل دراسي ووظيفي ناجح، منوهاً بالمواقف المشرّفة لأولياء الأمور، في دعم وتشجيع وحثّ أبنائهم على الالتحاق بالبرنامج.

وأضاف أن الدفاع عن الوطن والذود عن حماه، والمحافظة على مكتسباته في السلم والحرب، واجب على كل مواطن حرّ وشريف، وإن الخدمة الوطنية تعمل على بناء الشباب المواطن بناء عسكرياً وجسدياً، ما يجعلهم قادرين على حمل السلاح والدفاع عن أنفسهم وأسرهم ووطنهم، بشجاعة وبسالة وإقدام، انطلاقاً من أنهم الأحق والأجدر بهذا الواجب الوطني العظيم.

وشدّد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن الخدمة الوطنية تُعنى كذلك ببناء العقول، من خلال محاربة الأفكار المتطرفة والهدّامة، التي ساعدت الظروف السياسية والأمنية المتأزمة في المنطقة على انتشارها، ويتم ذلك من خلال المحاضرات التوعوية الدينية والوطنية والأمنية، مؤكداً أن «شباب الوطن الذين سبقوهم كانوا على قدر الثقة الغالية التي منحتهم إياها قيادتنا، وتحملوا المسؤولية، ولبوا نداء الواجب، وأن ما نشهده اليوم من روح وطنية ومعنويات عالية تأكيد على ما اعتدنا عليه من أبناء وطننا الغالي على مدى التاريخ».

وأوضحت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أن قرار تمديد مدة الخدمة الوطنية ليصبح 16 شهراً سيطبق للدفعات المقبلة، ابتداء من الدفعة الـ10 المقرر انعقادها في أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن القرار مخصّص لحملة شهادة الثانوية العامة فأعلى فقط.

وصرّحت الهيئة بأنه تم تمديد فترة الخدمة الوطنية إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، لحملة الشهادات التي تقل عن الثانوية العامة، للملتحقين في الدفعات المقبلة، وسيتم إسقاط المدة الزمنية المتبقية، في حال حصول الشخص على شهادة الثانوية العامة خلال فترة الثلاث سنوات.

كما أن قرار التمديد جاء تماشياً مع استراتيجية برنامج الخدمة الوطنية، ودعماً لمخرجاته، حيث تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المطبقة، كما تم إجراء الدراسات المختلفة مع عدد من مراكز الأبحاث، حول أهمية إدراج بعض المبادرات والبرامج التي تتطلب وقتاً أكبر لتحقيقها.

وأشارت إلى أن قرار التمديد سيسهم في إنجاز الأهداف الموضوعة، كما ستعزز المبادرات التي ستضاف إلى مخرجات الملتحق بالخدمة الوطنية بما يسهم إيجاباً في ترسيخ القيم الإيجابية التي استطاع البرنامج تحقيقها للمجندين في الدفعات السابقة.

المجندون يخضعون إلى برنامج تدريبي متكامل، تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.