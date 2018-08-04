حاكم عجمان يستقبل أسرة الطفلة المغربية «ملاك» ويطمئن على صحتها

المصدر: الرباط ـــ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، بمقر إقامته في الرباط أسرة الطفلة المغربية «ملاك»، التي تكفل سموه بعلاجها.

واطمأن سموه على حالة الطفلة «ملاك» الصحية، التي تماثلت للشفاء من الورم، الذي كانت تعانيه بحجم الرأس، بعدما أجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح بمكرمة منه، ووجه باستكمال علاجها داخل المملكة المغربية أو خارجها إذا تطلب الأمر.

وتوجه والدا الطفلة «ملاك» بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مكرمته بعلاج الطفلة، وشراء بيت وتأثيثه للأسرة، وتوفير فرصة عمل لوالد الأسرة، ما خفف معاناتهم وأدخل الفرحة إلى قلوب أبنائهم.

ورفعا أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه، وأن يديم عليه الصحة والعافية وطول العمر، وأن يجعله دوماً ملاذاً للمتعففين، وأن يمن على الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بالمزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي كان قد تكفل بعلاج الطفلة المغربية «ملاك»، التي ولدت وفي رأسها ورم بحجم الرأس، وأجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، كما منح سموه أسرتها بيتاً بكامل أثاثه في منطقة الصخيرات بالمغرب، ووفر وظيفة لوالدها الذي كان يعاني البطالة.

وتأتي المبادرة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ضمن مبادرات الخير والعطاء بمناسبة «عام زايد»، تعزيزاً لمسيرة العمل الإنساني والخيري لقيادة الدولة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والسكرتير الخاص لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حمد بن غليطة الغفلي.