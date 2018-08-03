حاكم عجمان يستقبل أسرة الطفلة المغربية "ملاك" التي تكفل بعلاجها و يطمئن على صحتها

المصدر: الرباط - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان اليوم بمقر إقامته في الرباط أسرة الطفلة المغربية " ملاك " التي تكفل سموه بعلاجها.

و اطمأن سموه على حالة الطفلة " ملاك " الصحية التي تماثلت للشفاء من الورم - الذي كانت تعاني منه بحجم الرأس - بعدما أجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح بمكرمة منه .. و وجه باستكمال علاجها داخل المملكة المغربية أو خارجها إذا تطلب الأمر.

و توجه والدا الطفلة "ملاك" بأسمى عبارات الشكر و الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مكرمته بعلاج الطفلة و شراء بيت و تأثيثه للأسرة و توفير فرصة عمل لوالد الأسرة ما خفف من معاناتهم و أدخل الفرحة إلى قلوب أبنائهم .

و رفعا أكف الدعاء لله سبحانه و تعالى أن يحفظ سموه و أن يديم عليه الصحة و العافية و طول العمر و أن يجعله دوما ملاذا للمتعففين و أن يمن على الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا المزيد من الاستقرار والتقدم والازدهار.

جدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي كان قد تكفل بعلاج الطفلة المغربية " ملاك " التي ولدت وفي رأسها ورم بحجم الرأس و أجريت لها عملية جراحية تكللت بالنجاح بمستشفى الشيخ زايد بالرباط ..

كما منح سموه أسرتها بيتا بكامل أثاثه في منطقة الصخيرات في المغرب و وفر وظيفة لوالدها الذي كان يعاني من البطالة.

تأتي المبادرة الإنسانية لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ضمن مبادرات الخير و العطاء بمناسبة عام زايد تعزيزا لمسيرة العمل الإنساني والخيري للقيادة الرشيدة في الدولة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية و التخطيط في عجمان و سعادة حمد بن غليطة الغفلي السكرتير الخاص لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي.