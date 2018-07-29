خدمة جديدة لبناء مساكن المواطنين قبل صرف قروضهم في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع شركة «مدن العقارية»، المُكلّفة من حكومة أبوظبي، والمتخصصة في تنمية وتطوير المشروعات العقارية والإسكانية في الإمارة، عن إطلاقها خدمة جديدة للمواطنين، تتمثل في بناء منازلهم قبل صرف قروضهم الإسكانية، من دون فوائد.

جاء ذلك خلال توقيع هيئة أبوظبي للإسكان، وشركة مدن العقارية، اتفاقية شراكة في إطار الجهود المكثفة لتطوير نوعية وجودة بناء المساكن، بحضور المدير العام للهيئة، حمد نخيرات العامري، والرئيس التنفيذي للشركة، عبدالله الساهي.

وقال العامري إن «هذه المبادرة تستلهم حرص القيادة على إسعاد المواطنين، وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم».

من جهته، قال الساهي: «إن المرحلة الأولى من الخدمة ستشمل الراغبين من مُلاك الأراضي في مدينة الرياض، في كل من الأحواض: (17RD - 19RD - 26RD - 27RD - 28RD - 29RD) الذين لم تصرف قروضهم الإسكانية بعد».