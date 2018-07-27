تعرف إلى.. توقيت ظهور "المريخ" في سماء الإمارات اليوم وكيفية مشاهدته

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشف مدير مركز الفلك الدولي، أن كوكب المريخ يمكن مشاهدته اليوم في سماء الإمارات، وذلك عقب غروب الشمس وحلول الظلام، مشيراً إلى أن أن كوكب المريخ سيكون في التقابل اليوم أيضا، فبعد غروب الشمس وحلول الظلام، يمكن رؤية كوكب المريخ كجرم برتقالي لامع فوق الأفق الشرقي، وعند التقابل يكون الكوكب والأرض والشمس على استقامة واحدة، وتكون الأرض في المنتصف، وهذا يعني أن الشمس والكوكب يكونان متقابلان في السماء ولذلك تسمى الظاهرة بالتقابل.

وقال "ما أن تغيب الشمس في جهة الغرب إلا ويشرق الكوكب من جهة الشرق، ويبقى الكوكب وقت التقابل ظاهرا في السماء طيلة الليل إلى أن يغيب هو الآخر وقت شروق الشمس في اليوم التالي، مشيراً إلى أن أهم ما يميز ظاهرة التقابل أن الكوكب حينها يكون أقرب ما يمكن إلى الأرض، وهذا يعني أنه يبدو وقتئذ أكبر وألمع ما يمكن كما يشاهد من الأرض، وبالتالي يعتبر هذا الوقت هو أفضل وقت لرصد الكوكب إذ تبدو ملامح وظواهر الكوكب أوضح ما يمكن، ووقتها تسنح الفرصة للعلماء والجهات الفلكية لإجراء الدراسات والأرصاد المختلفة لهذا الكوكب.

وأضاف عودة: "للوهلة الأولى يفترض الشخص أن وقت التقابل هو نفسه الوقت الذي يكون فيه الكوكب أقرب ما يمكن إلى الأرض، ولكن لأن مدارات الكواكب بيضاوية وليست دائرية، فأحيانا يكون هناك فرق مقداره بعض الأيام بين التقابل وبين أقرب مسافة بين الكوكب إلى الأرض.

وأشار إلى أن تقابل كوكب المريخ سيحدث اليوم "الجمعة 27 يوليو"، إلا أن أقرب مسافة بينه وبين الأرض ستكون يوم الثلاثاء 31 يوليو، حيث ستكون المسافة بينهما 58 مليون كم، لافتاً إلى أن تقابل المريخ يحدث مرة كل سنتين، ونتيجة بيضاوية المدارات فإن أقرب مسافة بين المريخ والأرض تختلف من تقابل لآخر! فهذا التقابل هو الأفضل منذ العام 2003م.

ويشهد العالم "مساء اليوم "ليلة الجمعة على السبت" أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد والعشرين (2001-2100)، حيث ستبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و 42 دقيقة و 57 ثانية، وسيكون العالم العربي خاصة المنطقة الشرقية من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الخسوف، حيث سيكون الخسوف مشاهدا بالكامل من هذه المنطقة.

وسيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 09:15 مساء بتوقيت الإمارات، وسيبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 10:24 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 11:30 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 00:22 من صباح يوم السبت بتوقيت الإمارات، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 01:12 صباحا، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحا، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 03:29 من صباح يوم السبت.