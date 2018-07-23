"قضاء أبوظبي": تسوية ودية لـ 76 دعوى عمالية ضد شركة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

اعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن نجاح مكتب إدارة الدعوى في محكمة العين الابتدائية، في التسوية الودية لنحو 76 دعوى عمالية ضد شركة واحدة، وذلك في إطار جهوده لمحاولة الصلح والتسوية الودية في الدعاوى المقدمة وفق آلية تنفيذ قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، في شأن إنشاء نظام عمل مكتب إدارة الدعوى بمحاكم دائرة القضاء، والتي حث فيها على حصر جميع نقاط الاتفاق والاختلاف والعمل على تسوية النزاع بين الخصوم وعرضه فور إتمامه على الدائرة المختصة.

وكانت محكمة العين قد تلقت طلبات لقيد الدعاوى من قبل العمال للمطالبة بمستحقات مكافأة نهاية الخدمة والأجور المتأخرة وبدل الإجازات وساعات العمل الإضافية، ليتم العمل على تحضير الدعوى ومحاولة التسوية وإنهاء النزاع بشكل ودي، وذلك خلال مدة لم تستغرق خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد وحتى صدور الحكم بعد إتمام الصلح وعرضه على محكمة اليوم الواحد العمالية التي أصدرت أحكامها في جميع الدعاوى.

وأكدت دائرة القضاء المساهمة الفاعلة لمكاتب إدارة الدعوى في التسوية الودية للنزاعات إلى جانب تسريع الفصل في القضايا من خلال تسهيل عمل القضاة وتقصير أمد التقاضي، إذ يتم تجهيز الدعاوى قبل بداية المحاكمة وإعداد ملفها بشكل كامل، ما يسهم في سرعة الفصل في القضايا، فضلاً عن ضمان جودة الأحكام الصادرة نظراً إلى تفرغ القضاة لمرحلة البحث القانوني من دون الانشغال بالمسائل التمهيدية .

ويختصر دور المكتب جلسات المحاكمة التي كانت تستدعي ما بين 4 و5 جلسات للمخاطبات والإعلانات والإنذارات العدلية، وحضور الأطراف وتبادل المذكرات، وذلك لتكون جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر أمام مكتب إدارة الدعوى، إذ تعرض القضية على المحكمة جاهزة للحكم فيها .

كما يسهم المكتب في تخفيف العبء بالنواحي الإدارية القانونية المتمثلة في إجراءات الإعلانات القضائية ، عن طريق التواصل مع الخصوم عبر وسائل الاتصال المختلفة وتحديد المواعيد سواء بالتواصل هاتفيا أو عبر البريد الإلكتروني ، وحثهم على الحضور أمام مكتب تحضير الدعوى لإبداء دفوعهم في الدعاوى المقدمة وتقديم المذكرات الدفاعية والردود ، لإعداد الملف بشكل كامل وعرضه على الدائرة المختصة .