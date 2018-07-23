خطوات تغيير الوضع من مخالف إلى مقيم قانوني بالدولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعلن المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي عن مهلة ثلاثة أشهر لتعديل أوضاع مخالفي الإقامة و المغادرة طواعية من الدولة خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 من أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم إعفاء جميع المخالفين، سواء مخالفي الإقامة أو أذون الزيارة والسياحة، من العقوبات والغرامات والحرمان، وفي الوقت ذاته سيتم استقبال طلبات الحالات الاستثنائية من رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارثا واضطرابات سياسية، ومن بينها سورية واليمن والذين شملتهم قرارات مجلس الوزراء، للحصول على إقامة لمدة عام بالدولة.

وتفصيلا أطلق الراشدي أمس خلال مؤتمر صحافي، مبادرة "إحمي نفسك.. بتعديل وضعك"، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء التي أعلنها مؤخرا بشأن منح مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مهلة للمغادرة طواعية وتعديل وضعهم، مشيرا إلى أن المبادرة تمنح مخالفي الإقامة 6 مميزات هي الاعفاء من جميع الغرامات، مغادرة الدولة من دون ختم حرمان للزيارة المستقبلية، العودة بعد المغادرة، تعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة داخل الدولة دون إلزام بالمغادرة برسم رمزي يبلغ 500 درهم، الاستفادة من فرص العمل من خلال التسجيل في سوق العمل الافتراضي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، الحصول على ميزة الإقامة المؤقتة لمدة 6 أشهر.

وأشار الراشدي إلى أن المهلة الممنوحة تشمل جميع الفئات المخالفة للإقامة قبل الأول من أغسطس فقط، وهي عمال الشركات والاسر والخدم من دون الأشخاص مرتكبي الجرائم، فيما سيتم تطبيق العقوبات المقررة قانونا على مخالفي الإقامة بعد الأول من أغسطس.

وشرح أن تعديل وضع المخالف يستغرق يوما أو يومين من وقت تقديمه لطلب تعديل وضعه، حيث سيتم التدقيق في الطلب، والبت فيه خلال مدة زمنية قصيرة، حيث سيتم منحه تصريحا لمرجعة مكاتب الطباعة التي تستخدم نظام E Channel.

وأشار إلى أنه سيتم استقبال مخالفي الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم في 9 مراكز منتشرة على مستوى الدولة منها مركز الشهامة في ابوظبي ومركز العوير في دبي ومركزين في العين والمنطقة الغربية كما تم تجهيز أماكن خاصة بجوار مبان الإدارات العامة للجنسية والإقامة ومراكز سعادة المتعاملين في الامارات الأخرى، حيث تم تجهيزها لبدء وذلك خلال الفترة المذكورة من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساء من الاحد إلى الخميس، كما تم توفير خط مجاني هو (80080)، لاستقبال استفسارات أفراد الجمهور على مدار 24 ساعة.

وذكر المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المخالفين ممن لديه فرصة عمل بإمكانهم تعديل وضعهم والحصول على تصريح عمل فور تقديمهم للأوراق المطلوبة وجهة العمل التي تكفلهم.

ونبه إلى أنه بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة في الدولة في 31 أكتوبر المقبل، ستقوم الأجهزة المعنية بتنفيذ حملات مكثفة لضبط المخالفين، الذين لم يتجاوبوا مع المهلة، وتطبيق العقوبات المقررة التي تشمل الغرامة والحبس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أعداد المخالفين بالدولة ليست كبيرة، ونتوقع تجاوب كبير من جميع الفئات المخالفة للاستفادة من المهلة الممنوحة، لتعديل أوضاعهم أو المغادرة طواعية من الدولة.

ودعا الراشدي جميع الأشخاص المستهدفين من مبادرة "إحمي نفسك.. بتعديل وضعك"، إلى الإسراع في الاستفادة منها خلال الفترة المعلنة، مؤكدا انها مبادرة استثنائية تم فيها تلافي جميع السلبيات التي سجلت في الحملات السابقة وأضافت العديد من المميزات التي تخدم تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أهمها أن الاعفاء من جميع الغرامات والمغادرة من دون ختم الحرمان وإمكانية العودة فورا بإذن دخول جديد، وغيرها من الأمور.

وأكد أن الهدف الرئيس من الحملة هو تعديل أوضاع جميع المخالفين للإقامة في الدولة وصولا إلى مجتمع خال تماما من المخالفين، وتحقيقا لرؤية القيادة في أن يكون مجتمع الإمارات من أسعد شعوب العالم.