الجابر: زيارة الرئيس الصيني تؤكّد المكانة المهمة التي حققتها الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

قال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «إن العلاقات الإماراتية - الصينية لها تاريخ طويل وإرث عريق من التعاون الاقتصادي، منذ عهد الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - الذي كان حريصاً بشكل دائم ومستمر على بناء وتعزيز هذه العلاقات المهمة، حيث كان، رحمه الله، صاحب رؤية استشرافية استطاعت تحديد أهمية الدور المهم الذي تقوم به الصين في المجتمع الدولي».

ولفت في تصريح بمناسبة زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المرتقبة إلى دولة الإمارات: «تعدّ هذه الزيارة مهمة، كونها أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الصيني بعد إعادة انتخابه، وبالتالي تأتي هذه الزيارة لتؤكد المكانة المهمة التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة، هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، خصوصاً أن لدى القيادتين في البلدين الصديقين نظرة مشتركة بالنسبة للموضوعات الأساسية، من أهمها أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وهي التي تسهم في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار، وتحقيق النمو والازدهار والتقدم للإنسانية ككل».

وأشار إلى أن جمهورية الصين الشعبية تعدّ اليوم واحدة من أهم القوى الفاعلة والمؤثرة في العلاقات الدولية، ليس فقط في المجالات السياسية والاقتصادية، بل في العديد من المجالات والقطاعات الأخرى التي تلعب دوراً مهماً وفاعلاً فيها.

وحول طبيعة العلاقة بين الإمارات والصين، قال الجابر: «علاقتنا مع الصين هي علاقة استراتيجية طويلة الأمد، تشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياحية، وغيرها من القطاعات والمجالات، حيث إن العلاقة الإماراتية - الصينية تستند إلى مبادئ الاحترام المتبادل، والتعاون الإيجابي والبنّاء، لتحقيق المصالح المشتركة في شتى المجالات والقطاعات».

وأكد أن دولة الإمارات دولة مضيافة تعتز دائماً بضيوفها وترحب بهم، وبالتأكيد دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، ترحب بالزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ.