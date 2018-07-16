الإمارات تعفي أبناء السياح من رسوم تأشيرة الدخول خلال الصيف

المصدر: أبوظبي - وام

أكد مجلس الوزراء أن تنافسية دولة الإمارات كوجهة رائدة في السياحة العائلية يدعم الاقتصاد الوطني، ويعزّز من الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع السياحة، وذلك في أعقاب اعتماده قرار إعفاء مرافقي الأجانب القادمين للدولة للسياحة، ممن تقل أعمارهم عن الـ18 من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام.

ويعكس قرار مجلس الوزراء مكانة دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي، كوجهة تستقطب الزوّار والعائلات من مختلف دول العالم، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 32.8 مليون مسافر، خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك للاستمتاع بالمعالم التاريخية والخدمات الفندقية والسياحية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية والتراثية على مدار العام.

كما يأتي قرار مجلس الوزراء إعفاء أبناء السياح من رسوم التأشيرة لمواكبة نمو القطاع السياحي في الدولة، وذلك في أعقاب إعفاء سياح الترانزيت من رسوم تأشيرة الدخول لأول 48 ساعة، حيث يسمح للسائح باستخراج تأشيرة دخول معفاة من الرسوم للأبناء ممن هم دون الـ18 عاما خلال فترة الإجازة الصيفية من 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.

- قرار مجلس الوزراء يعكس مكانة دولة الإمارات في قطاع السياحة العالمي.