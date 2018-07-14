الطقس حار رطب حتى منتصف الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم حاراً ومغبراً نهاراً، ورطباً في الصباح على السواحل، مع إمكانية تشكّل بعض الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً شمالاً، وظهور بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما تتكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال، لافتاً إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة مع حلول المساء.

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام، وجنوبية شرقية إلى شرقية على المناطق الشرقية، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/‏‏س، وتصل إلى 38 كم/‏‏س أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن حالة الطقس غداً، أفاد المركز، بأنه سيكون حاراً ومغبراً نهاراً، ورطباً صباحاً على السواحل، مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف مع إمكانية انخفاض في درجات الحرارة، وفرصة لتكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام، وشرقية على المناطق الشرقية، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏س، وتصل إلى 42 كم/‏‏س أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار مع السحب، بينما يظل البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز، أن طقس الاثنين المقبل سيكون رطباً صباحاً وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وسيكون حاراً ومغبراً نهاراً، مع فرصة لتكوّن بعض السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقاً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية بوجه عام، وشرقية على المناطق الشرقية، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏س، وتصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق، لاسيما الداخلية والغربية، على أن يصبح البحر متوسطاً إلى مضطرب، خصوصاً غرباً في الخليج العربي، ويبقى خفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.

وذكر أن الثلاثاء المقبل يشهد طقساً رطباً صباحاً على السواحل، وحاراً ومغبراً نهاراً، إذ ستظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، فيما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام وشرقية على المناطق الشرقية، تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/‏‏س، وتصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق خصوصاً الداخلية والغربية، متوقعاً أن يظل البحر متوسطاً إلى مضطرب خصوصاً غرباً في الخليج العربي، مع بقائه خفيفاً إلى متوسط في بحر عمان.