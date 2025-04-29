إغلاق مستودعين في الشارقة لاحتوائهما منتجات غذائية محظورة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تنفيذ 12256 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال الربع الأول من العام الجاري، للتأكد من الالتزام التام بالمعايير والضوابط الصحية، وتعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة، وضمن هذه الزيارات الدورية والمفاجئة أغلقت البلدية مستودعين للمواد الغذائية لعدم التزامهما بالاشتراطات والمعايير الصحية المتبعة والمعتمدة، والتي تضمن من خلالها البلدية تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المخالفين، إذا جاءت عملية الضبط والإغلاق من خلال الحملات والزيارات التفتيشية الدورية والمفاجئة التي ينظمها قسم الرقابة الغذائية في البلدية.



وأكد مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية في بلدية مدينة الشارقة، جمال جمعة المازمي، في تصريحات صحفية، أن فرق التفتيش وضمن حملاتها التفتيشية تمكنت من ضبط المستودعين وما تحتويه من مواد غذائية قبل دخولها السوق أو تداولها، إذ شملت المواد المضبوطة منتجات غذائية يحظر تداولها أو استخدامها في الإمارة ومنتجات أخرى غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وعلى الفور اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة بمصادرة المواد المضبوطة وإتلافها حسب الطرق المتبعة وإغلاق المستودعين.

وأوضح المازمي أن التدقيق على هذه المنشآت يأتي استناداً على معايير واضحة وُضعت لتُغطي كافة الجوانب كطرق التحضير والتجهيز وحفظ المواد الغذائية، والتزام العاملين بالممارسات الصحية الجيدة وحصولهم على بطاقات صحة مهنية وكذلك تدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، كما وتتضمن المعايير اشتراطات أخرى كتلك الخاصة بنظافة المنشأة والمعدات والأدوات ومتطلبات الصيانة وغيرها.

من جانبه أكد مدير إدارة الرقابة والتفتيش، خليفة بوغانم السويدي، أن فرق التفتيش في البلدية تعمل ضمن منظومة واحدة لرصد السلوكيات السلبية والمشوهة للمظهر العام أو تلك التي تؤثر سلباً على صحة الفرد والمجتمع، ويجري التنسيق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أية تجاوزات، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تمتاز بالدقة والملاحظة وعلى درجة عالية من الكفاءة في العمل.