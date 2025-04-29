5 برامج جينية جديدة لتعزيز منظومة الصحة الإماراتية

أضاف مجلس الإمارات للجينوم أربعة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات، كما أدخلت دائرة الصحة بأبوظبي برنامجاً خامساً لتحديد النمط الجيني (APOE E4) ضمن تقارير الصيدلة الجينية، ما يدعم برنامج الجينوم الإماراتي في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع.

وتفصيلاً، يشرف مجلس الإمارات للجينوم على حوكمة وتوجيه عملية إدخال برامج الجينوم في نُظم الرعاية الصحية في الدولة، كما يُشرف المجلس على كل برامج ومشاريع الجينوم في الدولة، ويتم تطويرها وتنفيذها بالتعاون مع مختلف المؤسسات التنظيمية والبحثية والتكنولوجية والطبية، وقد حقق منذ إطلاقه في يونيو 2021، تقدماً كبيراً في تهيئة الظروف الملائمة لتسهيل عملية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية من خلال دعم جهود تطوير التطبيقات والخدمات الطبية وفقاً لأفضل المعايير.

وتشمل البرامج الجديدة، الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، والفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، وفحوصاً مخصصة للخصوبة، فحوص القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى اختبار جين (APOE E4) لتعزيز خدمات الطب الشخصي الدقيق لمرضى الزهايمر التابع لدائرة الصحة أبوظبي.

ويهدف برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية، فيما يهدف برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، إلى تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية، وتركز فحوص الخصوبة على تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.

ويوفر برنامج فحوص القلب والأوعية الدموية، التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية، فيما يتيح اختبار تحديد النمط الجيني (APOE E4) لخبراء الرعاية السريرية تصميم الخطط العلاجية الشخصية لمرض الزهايمر، وتفادي تعرض المرضى الذين يمتلكون نسختين من هذا الجين لأعراض جانبية شديدة مثل تورم أو نزيف الدماغ، عند تلقي العلاج باستخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المضادة للأميلويد.

في السياق ذاته، أظهرت إحصاءات صادرة عن المجلس، أن برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج قدّم الدعم حتى منتصف مارس الماضي لـ2428 من المقبلين على الزواج، وبلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوص جينية دقيقة لـ570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً، إضافة إلى توفير البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم إلى مزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري، وذلك في إطار تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.

استشارات جينية

أكّد مجلس الإمارات للجينوم أن برنامج الجينوم الإماراتي يُعد أحد المشروعات الوطنية الرئيسة ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.

• 2428 من المقبلين على الزواج استفادوا من برنامج الاختبار الجيني.