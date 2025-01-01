مبادرات صحية وإجراءات مهمة في دبي خلال 2024

أعلنت «دبي الصحية» وهيئة الصحة في دبي مبادرات وإجراءات مهمة خلال العام الماضي، منها:

إطلاق أكاديمية دبي الصحية للقيادة، لتأهيل وإعداد نخبة من المواهب القيادية في قطاع الرعاية الصحية، وفق نهجٍ مستدامٍ ومبتكر، لرفع كفاءة العمليات، لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى وعائلاتهم.

واعتمد مجلس إدارة «دبي الصحية» خلال اجتماعه في دورته الثانية، خطة إنشاء مقر جديد لمركز السكري، بهدف تقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية لتصبح أكثر كفاءة وجودة، ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.

كما تم وضع حجر الأساس لـ«مستشفى حمدان بن راشد للسرطان»، التابع لدبي الصحية، أول مستشفى متكامل وشامل للسرطان على مستوى إمارة دبي.

كما أعلنت «دبي الصحية» إدراج تسعة من أعضاء الكادر الأكاديمي في «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»، ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء وأكثرهم تميزاً وتأثيراً على مستوى العالم لعام 2024.

ووقّعت كل من مؤسسة الجليلة، التابعة لـ«دبي الصحية»، وصحيفة «الإمارات اليوم»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، مذكرة تفاهم لتبني مبادرة بعنوان «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، وتهدف إلى دعم مرضى الفشل الكلوي وزراعة الكلى لهم في إمارة دبي، من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبني المبادرة، وتقديم الدعم اللازم لها.

وأعلنت «دبي الصحية» إطلاق مبادرة «بلو كافيه Blue Café» بهدف دعم جهود الرعاية الصحية للأطفال المصابين بالتوحد.

وقدمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، برنامجاً مكثفاً لرواد فضاء الإمارات حول زراعة الخلايا الجذعية في الفضاء.

وبدورها، أطلقت هيئة الصحة في دبي، منظومة شاملة ومتكاملة، لدعم الرفاه النفسي لمجتمع دبي، تحقيقاً لمستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، الساعية إلى أن تكون الإمارة الوجهة المفضلة للعيش على مستوى العالم.

كما أطلقت تحدي «صحة وسعادة»، لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط الحياة الصحي من خلال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية التي تسهم في تحسين الصحة العامة للسكان، وتعزيز جودة الحياة.

نظام «حصانة»

يستند نظام «حصانة» المتطور إلى أفضل التقنيات والحلول الذكية لتسجيل اللقاحات، ومراقبة مستويات الصحة العامة، وإدارة الأوبئة والأمراض المعدية على مستوى الإمارة، بفعالية وكفاءة عالية.

خدمات علاج الأورام

أصدرت الهيئة حزمة من المعايير الجديدة لتنظيم تقديم خدمات تشخيص وعلاج الأورام في المنشآت الصحية المعنية بتقديم الخدمة في الإمارة، بالتعاون مع جمعية الإمارات للأورام، للوصول إلى نظام صحي ريادي، يعزز ثقة المرضى وذويهم، ويسهم في جعل الإمارة نموذجاً رائداً للرعاية الصحية.

إنذار مبكر

يستخدم نظام الإنذار المبكر للكشف عن الأمراض المعدية (إنذار) تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز منظومة الوقاية من الأوبئة والأمراض المعدية، وضمان استدامة الأمن الصحي لأفراد المجتمع.

زراعة الأعضاء

أطلقت الهيئة مشروع «المعايير الصحية لتنظيم خدمات التبرع وزراعة الأعضاء في دبي»، بالتعاون مع الشبكة المتحدة للتبرع بالأعضاء. ويتضمن المشروع حزمة من المعايير الصحية التنظيمية لتطوير مجالات الخدمات الصحية وتقديمها ضمن نظام صحي متكامل قائم على تعزيز الجودة وسلامة المرضى، بما يضمن تطوير ونمو القطاع الصحي في دبي.

تصريح المزاولة

أطلقت الهيئة مبادرة «تصريح المزاولة في إمارة دبي»، ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مرنة ومبتكرة وجاذبة للكفاءات والمواهب الطبية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي.

«الصحة» تحصد جائزة الاستحقاق في الصحة الرقمية

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، بجائزة الاستحقاق في فئة المواقع الإلكترونية، ضمن مسابقة جوائز الصحة الرقمية التي ينظمها مركز مصادر المعلومات الصحية (HIRC)، مختتمة عاماً من الإنجازات اللافتة، ما يعكس جهود الوزارة في تطوير منظومتها الرقمية التي تتماشى مع التوجهات الحكومية، لتحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

ويتميز الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة بتصميم عصري يجمع بين سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء، حيث تمت إعادة هيكلة الخدمات لتوفير بيئة إلكترونية تفاعلية، تعزز من تجربة المستخدم، وتسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات للمتعاملين والأفراد، كما يتضمن نظام فهرسة متطوراً، يسهّل عملية البحث، مع تصميم بصري متناسق يعكس الهوية المؤسسية للوزارة.

القطاع الصحي.. إنجازات نوعية

شهد القطاع الصحي في الدولة، خلال العام المنصرم، إطلاق مبادرات صحية مهمة، تستهدف تعزيز الصحة العامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مجموعة من القرارات والمبادرات، منها:

. الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج من المواطنين.

. المسح الوطني للصحة والتغذية.

. الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس.

. الدليل الإرشادي لعلاج الاعتماد على التبغ.

. تنظيم المنتدى الأول للبحوث السريرية.

. الكشف المبكر عن السكري.

. حملة وطنية للتحصين بجرعة داعمة ضد مرض الحصبة.

. الفحص الطبي المبكر لحديثي الولادة.

. أماكن عمل خالية من التبغ.

. مستشفيات صديقة لسلامة المرضى.

. منصة البحوث الصحية.

. كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء.